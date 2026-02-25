Άμπιγκεϊλ Σπάντεργκερ: Η Δημοκρατική που αποστόμωσε τον Τραμπ και όλοι μιλούν για «ανερχόμενο αστέρι»

Η Άμπιγκεϊλ Σπάντεργκερ (Abigail Spanberger), η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία της Βιρτζίνια, επιτέθηκε στις οικονομικές και μεταναστευτικές πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της απάντησης των Δημοκρατικών στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους.

Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, η Άμπιγκεϊλ θεωρείται το «ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών».

Αμφισβήτησε ανοιχτά το κατά πόσον ο πρόεδρος εργάζεται για να κάνει τη ζωή πιο προσιτή και ασφαλέστερη για τους Αμερικανούς, ενώ παράλληλα επέκρινε την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ στις πόλεις των ΗΠΑ και τους δασμούς στις εισαγωγές.

Η αντίκρουση, θεσμική απάντηση, νομικά rebutall, που διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1966 από ένα ανερχόμενο αστέρι του αντίπαλου κόμματος - ήρθε λίγο μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Η ομιλία της Άμπιγκεϊλ Σπάντεργκερ

Η Σπάντεργκερ, είναι 46 ετών, εξελέγη κυβερνήτης της Βιρτζίνια τον Νοέμβριο, αφού υπηρέτησε στο Κογκρέσο και εργάστηκε ως αξιωματικός της CIA.

«Απόψε ο πρόεδρος έκανε αυτό που κάνει πάντα», είπε για τα σχόλια του Τραμπ. «Είπε ψέματα, έθεσε τον εαυτό του ως αποδιοπομπαίο τράγο και απέσπασε την προσοχή του, και δεν προσέφερε πραγματικές λύσεις στις πιεστικές προκλήσεις του έθνους μας, πολλές από τις οποίες τις επιδεινώνει ενεργά», δήλωσε μετά την ομιλία του προέδρου Τραμπ , όπως μεταφέρει το BBC.

Ξεκίνησε την ομιλία της θέτοντας τρία ερωτήματα που ήθελε να θέσουν οι Αμερικανοί στον εαυτό τους: εργάζεται ο πρόεδρος για να κάνει τη ζωή πιο προσιτή, εργάζεται ο πρόεδρος για να διατηρήσει την Αμερική ασφαλή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και εργάζεται ο πρόεδρος για εσάς.

Ο Σπάντεργκερ είπε ότι η απάντηση και στα τρία αυτά ερωτήματα είναι όχι.

Άμπιγκεϊλ Σπάντεργκερ: Η αναφορά στους πράκτορες της ICE

Επιτέθηκε στις εφόδους της κυβέρνησης Τραμπ από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών και χειροκρότησε την αντίσταση στις προσπάθειες στη Μινεάπολη.

«Ο πρόεδρός μας έχει στείλει κακώς εκπαιδευμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες στις πόλεις μας όπου έχουν συλλάβει και κρατήσει Αμερικανούς πολίτες και άτομα που φιλοδοξούν να γίνουν Αμερικανοί», είπε. «Και το έχουν κάνει χωρίς ένταλμα».

Έχουν σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες στους δρόμους μας. Και το έχουν κάνει όλα αυτά με τα πρόσωπά τους καλυμμένα από την ευθύνη».

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι και τη Ρενέ Γκουντ - και οι δύο Αμερικανοί πολίτες - τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής της μετανάστευσης στη Μινεάπολη. Η κυβέρνηση Τραμπ αντικατέστησε τον κορυφαίο αξιωματούχο και απέσυρε τους πράκτορες από την πόλη μετά από κατακραυγή μετά τους θανάτους.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο, μη αντιτιθέμενοι στον πρόεδρο, κοστίζουν στους Αμερικανούς.

«Σας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη», είπε η κυβερνήτης. «Σας κάνουν τη ζωή πιο ακριβή».

Η επιλογή της Σπάντεργκερ για να δώσει την αντίκρουση των Δημοκρατικών στον Τραμπ αντιπροσώπευε μικρό πολιτικό κίνδυνο για τους Δημοκρατικούς. Εκλέχτηκε πριν από λίγους μήνες και δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, καθώς η Βιρτζίνια έχει όριο μίας θητείας.

Στην αντικρουόμενη ομιλία της, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να βρίσκονται σε καλή θέση για να κερδίσουν έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σημειώνοντας ότι απέκλεισε έναν Ρεπουμπλικάνο εν ενεργεία βουλευτή το 2018 για να κερδίσει μια έδρα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και βοήθησε τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία.

«Στην περίπτωσή μου, ήμουν η πρώτη Δημοκρατική που εξελέγη εδώ και 50 χρόνια, κερδίζοντας την περιφέρειά μας με 17 μονάδες διαφορά», είπε η Σπάνμπεργκερ.

Είπε ότι οι συνάδελφοί της Δημοκρατικοί που θα θέσουν υποψηφιότητα τον Νοέμβριο θα «εργάζονται για τη μείωση του κόστους - εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε τις κοινότητές μας και τη χώρα μας ασφαλείς και εργαζόμαστε για εσάς».

Στις εκλογές του Νοεμβρίου, η Σπάνμπεργκερ κέρδισε το 57,6% των ψήφων σε μία από τις πρώτες μεγάλες αναμετρήσεις στις ΗΠΑ μετά την επανεκλογή του Τραμπ.

