Μενού

Άμπου Ντάμπι: Έκλεισε η πρώτη ημέρα συνομιλιών για την Ουκρανία - Τα βασικά σημεία

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι έληξε, ανακοίνωσε η ουκρανική αντιπροσωπεία διά στόματος Ρουστέμ Ούμεροφ.

Reader symbol
Newsroom
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην 80ή ΓΝ του ΟΗΕ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην 80ή ΓΝ του ΟΗΕ | AP
  • Α-
  • Α+

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι έληξε, ανακοίνωσε η ουκρανική αντιπροσωπεία διά στόματος του κορυφαίου διπλωμάτη τους, ενόψει περαιτέρω συζητήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

«Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για σήμερα», ανέφερε η ουκρανική προεδρία σε μήνυμά της προς τους δημοσιογράφους, όπως μεταφέρει και το Al Jazeera.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, δήλωσε στο X ότι η συνάντηση «επικεντρώθηκε στις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας και στην περαιτέρω λογική της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην προώθηση μιας αξιοπρεπούς και διαρκούς ειρήνης».

«Άλλες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ