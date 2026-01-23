Άμπου Ντάμπι: Έκλεισε η πρώτη ημέρα συνομιλιών για την Ουκρανία - Τα βασικά σημεία

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι έληξε, ανακοίνωσε η ουκρανική αντιπροσωπεία διά στόματος του κορυφαίου διπλωμάτη τους, ενόψει περαιτέρω συζητήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

«Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για σήμερα», ανέφερε η ουκρανική προεδρία σε μήνυμά της προς τους δημοσιογράφους, όπως μεταφέρει και το Al Jazeera.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, δήλωσε στο X ότι η συνάντηση «επικεντρώθηκε στις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας και στην περαιτέρω λογική της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην προώθηση μιας αξιοπρεπούς και διαρκούς ειρήνης».

«Άλλες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο», πρόσθεσε.