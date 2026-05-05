Άμστερνταμ: Η πρώτη πόλη στην Ευρώπη που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις για κρέας και ορυκτά καύσιμα

Το Άμστερνταμ έγινε η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που απαγορεύει τη δημόσια διαφήμιση τόσο για προϊόντα κρέατος όσο και για προϊόντα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα. Από την 1η Μαΐου, διαφημίσεις για μπέργκερ, αυτοκίνητα με καύσιμα και αεροπορικά ταξίδια έχουν απομακρυνθεί από πινακίδες, στάσεις τραμ και σταθμούς μετρό.

Στη θέση τους εμφανίζονται πλέον πολιτιστικές ή ουδέτερες διαφημίσεις, όπως για το Rijksmuseum ή εκδηλώσεις, αντικαθιστώντας περιεχόμενο που μέχρι πρόσφατα προωθούσε fast food και φθηνά ταξίδια.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της πόλης να ευθυγραμμίσει τον δημόσιο χώρο με τους περιβαλλοντικούς της στόχους, που περιλαμβάνουν ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050 και μείωση της κατανάλωσης κρέατος στο μισό.

Το μέτρο έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς τοποθετεί το κρέας δίπλα σε δραστηριότητες υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως οι πτήσεις και τα αυτοκίνητα, αντιμετωπίζοντάς το πλέον και ως ζήτημα κλιματικής πολιτικής.

Παρότι το μερίδιο των διαφημίσεων κρέατος ήταν μικρό σε σχέση με άλλους τομείς, η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη βιομηχανία τροφίμων και τουρισμού, που κάνουν λόγο για περιορισμό της εμπορικής ελευθερίας.

Το Άμστερνταμ δεν είναι η πρώτη πόλη που προχωρά σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Η Χάαρλεμ είχε ήδη ανακοινώσει αντίστοιχη απαγόρευση, ενώ και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ακολουθούν παρόμοια κατεύθυνση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο αποτελεσματικά είναι τέτοια μέτρα, ειδικά όταν οι ίδιες διαφημίσεις συνεχίζουν να εμφανίζονται έντονα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.