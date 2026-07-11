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Αναφορές για εκρήξεις στην ανατολική περιφέρεια της Τεχεράνης

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην ανατολική περιφέρεια της Τεχεράνης, στο Ιράν.

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Επίθεση στην Τεχεράνη
Επίθεση στην Τεχεράνη | EPA (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταφέρει πως ακούγονται εκρήξεις στην ανατολική περιφέρεια της Τεχεράνης.

Κάτοικοι των περιοχών Πακντάστ και Κιγιαμντάστ ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ η πηγή και η ακριβής τοποθεσία της δεν έγιναν αμέσως γνωστές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε στη συνέχεια το Fars - επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο - οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης οφείλονται σε ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.

 

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