Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταφέρει πως ακούγονται εκρήξεις στην ανατολική περιφέρεια της Τεχεράνης.
Κάτοικοι των περιοχών Πακντάστ και Κιγιαμντάστ ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ η πηγή και η ακριβής τοποθεσία της δεν έγιναν αμέσως γνωστές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Όπως μετέδωσε στη συνέχεια το Fars - επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο - οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης οφείλονται σε ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.
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