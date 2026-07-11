Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταφέρει πως ακούγονται εκρήξεις στην ανατολική περιφέρεια της Τεχεράνης.

Κάτοικοι των περιοχών Πακντάστ και Κιγιαμντάστ ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ η πηγή και η ακριβής τοποθεσία της δεν έγιναν αμέσως γνωστές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε στη συνέχεια το Fars - επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο - οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης οφείλονται σε ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.

#عاجل | وكالة أنباء فارس الإيرانية: دوي انفجارات شرق محافظة طهران دون معرفة مصدرها أو أسبابها pic.twitter.com/FB8R8GQhjd — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 11, 2026