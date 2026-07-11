Ευθύς ο Τραμπ: «1.000 πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και στοχεύουν το Ιράν»

Αποφασισμένος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, όπως φαίνεται και από τις τελευταίες του δηλώσεις.
«1.000 πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.
«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.
Ιράν: «Τηρήσαμε τον λόγο μας»
Από την πλευρά του του Ιράν, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, Αμπάς Αραγτσί, επεσήμανε πως η χώρα «τήρησε τον λόγο της», όσον αφορά στο πρωτόκολλο συμφωνίας.
«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του» ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «παραβίαση» της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.
«Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
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