Αναφορές για επίθεση των Εμιράτων στο Ιράν: Άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Πληροφορίες που διακινούν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία λεπτά, αναφέρουν πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκίνησαν επίθεση κατά υποδομών του Ιράν, τη στιγμή που το καθεστώς τους κάνει λόγω για τέσσερις νεκρούς λόγω των ιρανικών επιθέσεων.

Τέσσερις άνθρωποι, πολίτες του Πακιστάν, του Νεπάλ και του Μπαγκλαντές, έχουν σκοτωθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, από τότε που οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν προκάλεσαν τα ιρανικά αντίποινα κατά των γειτονικών του χωρών.

Για την άνευ προηγουμένου επίθεση των Εμιράτων, αναφέρεται πως το χτύπημα είχε στόχο μονάδα αφαλάτωσης του Ιράν, με τα πλήγματα στις υποδομές υδροδότησης της ισλαμικής δημοκρατίας να έχουν ξεκινήσει από χθες, μετά από πλήγμα σε εγκατάσταση του νησιού Κεσμ.

Από την «έναρξη της απροκάλυπτης ιρανικής επιθετικότητας», τα ΗΑΕ έχουν δεχτεί 238 βαλλιστικούς πυραύλους, 1.422 drones και οκτώ πυραύλους cruise, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου την Κυριακή.