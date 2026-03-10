Αναφορές για επίθεση του Ισραήλ σε πυρηνικά εργαστήρια της Τεχεράνης

Αναφορές κάνουν λόγο για ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη.

אחד מיעדי התקיפה של חיל האוויר בלילה היו מעבדות גרעין במרחב טהראן. חלקן הותקפו במבצע "עם כלביא" - וכעת הותקפו בשנית @ndvori — החדשות - N12 (@N12News) March 10, 2026

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η ισραηλινή αεροπορία φέρεται να πραγματοποίησε βομβαρδισμό σε πυρηνικά εργαστήρια στην ιρανική πρωτεύουσα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές του Ιράν, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το εύρος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.