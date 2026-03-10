Αναφορές για επίθεση του Ισραήλ σε πυρηνικά εργαστήρια της Τεχεράνης

Αναφορές κάνουν λόγο για ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη.
Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η ισραηλινή αεροπορία φέρεται να πραγματοποίησε βομβαρδισμό σε πυρηνικά εργαστήρια στην ιρανική πρωτεύουσα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές του Ιράν, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το εύρος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.
