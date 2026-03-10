Μενού

Αναφορές για επίθεση του Ισραήλ σε πυρηνικά εργαστήρια της Τεχεράνης

Η ισραηλινή αεροπορία φέρεται να πραγματοποίησε βομβαρδισμό, σε πυρηνικά εργαστήρια στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Τεχεράνη - Ιράν
Καπνοί από εκρήξεις στο κέντρο της Τεχεράνης | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ABEDIN TAHERKENAREH
Αναφορές κάνουν λόγο για ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η ισραηλινή αεροπορία φέρεται να πραγματοποίησε βομβαρδισμό σε πυρηνικά εργαστήρια στην ιρανική πρωτεύουσα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές του Ιράν, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το εύρος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.

