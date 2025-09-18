Αναφορές για μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, πραγματοποίησε ανεπίσημη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει το Middle East Eye (MEE), επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η συνάντηση παρέμενε μυστική μέχρι που ο πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) και αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, την έφερε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, καταγγέλλοντας «μυστικές διαπραγματεύσεις για τη Γάζα» μεταξύ της τουρκικής ηγεσίας και της οικογένειας Τραμπ.

«Το πρωτόκολλο τον παρουσίασε απλώς ως “επιχειρηματία”, χωρίς να αναφερθεί το όνομά του», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Την ώρα που η Παλαιστίνη αιμορραγεί, αυτοί κάνουν μπίζνες με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον Ερντογάν για υποκρισία στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη συνάντηση στη Deutsche Welle, κάνοντάς λόγο για εθιμοτυπική επίσκεψη χωρίς επίσημη ατζέντα ή ειδικές συζητήσεις για τη Γάζα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς Οζέλ.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν κατέχει επίσημο αξίωμα στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ιδιαίτερα επιδραστικός κύκλος εξουσίας, ειδικά στα θέματα Μέσης Ανατολής. Είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization, που διατηρεί επενδύσεις στην Τουρκία, όπως το πρότζεκτ Trump Towers Istanbul, σε συνεργασία με τουρκική εταιρεία.

Κατά την επίσκεψή του, συνοδευόταν από αντιπροσωπεία επιχειρηματιών, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη χώρα — είχε μεταβεί και το 2016 για επαγγελματικές συναντήσεις και κυνηγετικό ταξίδι.

«Ο Ερντογάν επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ»

Σύμφωνα με τουρκικές κυβερνητικές πηγές, ο Ερντογάν επιδιώκει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ατζέντα της Άγκυρας περιλαμβάνει:

την πολυσυζητημένη συμφωνία για τα μαχητικά F-16 ,

, τη συμμετοχή των Κούρδων της Συρίας στη Δαμασκό,

στη Δαμασκό, το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 ,

, και τις εντάσεις με το Ισραήλ για τη Γάζα και τη Συρία.

Ο Τραμπ Τζούνιορ έχει πλούσια παρουσία στη Μέση Ανατολή, συνοδεύοντας τον πατέρα του σε επισκέψεις στο Ριάντ και την Ντόχα, ενώ διατηρεί σχέσεις με ισχυρούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες της περιοχής.

Πηγή: Middle East Eye