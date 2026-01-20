Αναγέννηση στο κέντρο της ΕΕ: Το κτίριο Spaak γίνεται πρότυπο βιωσιμότητας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρά σε μια από τις σημαντικότερες ανακαινίσεις των τελευταίων δεκαετιών, μεταμορφώνοντας το κτίριο Paul‑Henri Spaak στις Βρυξέλλες.

Με επένδυση που φτάνει τα 455 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2024‑2031, το έργο στοχεύει να ευθυγραμμίσει το κτίριο με τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά, τεχνικά και ασφαλιστικά πρότυπα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων.

Πράσινη μετάβαση και σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα

Κεντρικός άξονας της ανακαίνισης είναι η δραστική βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του κτιρίου. Το Spaak θα αναβαθμιστεί ώστε να επιτυγχάνει σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση και μηδενικές εκπομπές, ενσωματώνοντας τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα διαχείρισης όμβριων υδάτων και πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Η ανακαίνιση προβλέπει επίσης σημαντική μείωση αποβλήτων και αποτυπώματος άνθρακα, ενώ η προστασία της βιοποικιλότητας στον περιβάλλοντα χώρο αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού.

Το κτίριο στοχεύει στην απόκτηση της χρυσής πιστοποίησης DGNB, ενός από τα κορυφαία διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Το νέο Spaak θα διατηρήσει τις βασικές λειτουργίες του, όπως το ημικύκλιο της ολομέλειας, τις αίθουσες συνεδριάσεων και τους χώρους γραφείων, αλλά με σημαντικές βελτιώσεις.

Προβλέπονται νέοι ειδικοί χώροι για τριμερείς διαλόγους, καλύτερη εσωτερική συνδεσιμότητα και μια πολυεπίπεδη πρόσοψη που θα επιτρέπει περισσότερο φυσικό φως.

Η αρχιτεκτονική ανανέωση στοχεύει επίσης στη μεγαλύτερη οπτική ενσωμάτωση του κτιρίου στο αστικό περιβάλλον, ενισχύοντας την αίσθηση διαφάνειας και ανοικτότητας προς τους πολίτες.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού, με την αίτηση άδειας να αναμένεται να κατατεθεί στις τοπικές αρχές τον Φεβρουάριο του 2026. Εφόσον εγκριθεί, οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Το ανακαινισμένο ημικύκλιο αναμένεται να εγκαινιαστεί το 2030, χρονιά κατά την οποία το Βέλγιο θα γιορτάζει τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας του, μια συμβολική στιγμή για την παράδοση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και πλήρως ανανεωμένου κοινοβουλευτικού χώρου.