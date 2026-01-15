Μενού

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου της Turkish Airlines στη Βαρκελώνη λόγω απειλής

Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε αεροσκάφος της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη στη Βαρκελώνη λόγω «απειλής».

Reader symbol
Newsroom
Turkish Airlines
Αεροσκάφο της Turkish Airlines | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένα αεροπλάνο της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προέβη σήμερα σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, σύμφωνα με τον ισπανικό φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ