Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου της Turkish Airlines στη Βαρκελώνη λόγω απειλής

Ένα αεροπλάνο της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προέβη σήμερα σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, σύμφωνα με τον ισπανικό φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.
