Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος στις ΗΠΑ: Παρουσίασε μηχανική βλάβη

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε σήμερα σε αεροσκάφος της Southwest Airlines στις ΗΠΑ, λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ με προορισμό το Φοίνιξ, με αποτέλεσμα το Boeing 737-700 να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα φροντίσει ώστε οι ταξιδιώτες να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση προς το Φοίνιξ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ενημέρωσε η Southwest Airlines.