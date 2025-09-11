Μενού

Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος στις ΗΠΑ: Παρουσίασε μηχανική βλάβη

Το αεροπλάνο στις ΗΠΑ, μετά τη μηχανική βλάβη, προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Αεροποάνο στις ΗΠΑ
Αεροποάνο στις ΗΠΑ | Shutterstock
Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε σήμερα σε αεροσκάφος της Southwest Airlines στις ΗΠΑ, λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ με προορισμό το Φοίνιξ, με αποτέλεσμα το Boeing 737-700 να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα φροντίσει ώστε οι ταξιδιώτες να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση προς το Φοίνιξ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ενημέρωσε η Southwest Airlines.

 

 

