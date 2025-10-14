Αναγνώστης χειλιών αποκαλύπτει τις 5 απειλητικές λέξεις που είπε ο Τραμπ στον Μακρόν στην πιο περίεργη χειραψία του αιώνα

Μια ασυνήθιστα έντονη στιγμή σημειώθηκε στη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απηύθυνε μια «σκοτεινή» προειδοποίηση προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με μια ειδικό, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Μακρόν: «Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μια συμφωνία την υπογραφή της οποίας ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «ιστορική ημέρα» και «απάντηση στις προσευχές εκατομμυρίων».

Οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Μακρόν, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν μια χειραψία που δεν πέρασε απαρατήρητη. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, η σύσφιξη του χεριού έμοιαζε περισσότερο με δοκιμασία δύναμης παρά με φιλικό χαιρετισμό.

Η ειδικός Νικόλα Χίκλινγκ «διάβασε» τα χείλη των δύο ανδρών και μιλώντας στη Daily Mail, ανέφερε πως το κλίμα μεταξύ τους, βάσει των όσων ειπώθηκαν, ήταν μάλλον εκρηκτικό. Ο Τραμπ, φέρεται να είπε στον Γάλλο ομόλογό του ότι τον πλήγωσε και εκείνος ξέρει το γιατί. «Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν τους άλλους» συνέχισε ο Αμερικανός ηγέτης με τον Μακρόν, αρκετά ενοχλημένο να απαντάει «θα δεις τι πρόκειται να συμβεί». «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάντο» ανταπάντησε ο Τραμπ.

Η στιχομυθία αυτή πάντως δεν ήρθε από το πουθενά. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Μακρόν είχε σατιρίσει δημόσια τον Τραμπ σε ευρωπαϊκή σύνοδο στην Κοπεγχάγη, όπου φέρεται να γέλασε μαζί με τους ομολόγους του για τις γεωγραφικές του γκάφες, όπως τη σύγχυση της Αρμενίας με την Αλβανία.

Η συνάντηση των δύο ηγετών στη σκιά της εκεχειρίας άφησε μια αίσθηση ότι πίσω από τα χαμόγελα εξακολουθούν να κρύβονται εντάσεις.