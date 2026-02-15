Ανακάλυψη αφήνει άναυδους επιστήμονες: Βρήκαν όρκες να μιλούν μία νέα γλώσσα

Μια τρομερή ανακάλυψη για ένα από τα μεγαλύτερα πλάσματα του βυθού έκαναν οι επιστήμονες, εντοπίζοντας μια εντελώς νέα γλώσσα ανάμεσα στις όρκες.

Οι φάλαινες «δολοφόνοι», οι οποίες είναι τεχνικά το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των ωκεάνιων δελφινιών, αποτελούν τον κορυφαίο θαλάσσιο θηρευτή, καθώς κυνηγούν τα πάντα, από ρέγγες μέχρι γαλάζιες φάλαινες, ακόμη και μεγάλους λευκούς καρχαρίες.

Η ευφυΐα τους σε συνδυασμό με την τεράστια φυσική τους δύναμη και ταχύτητα τις καθιστούν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς κυνηγούς.

Τα τελευταία χρόνια, γνωστές έχουν γίνει οι επιθέσεις τους όχι μόνο σε θαλάσσιους οργανισμούς αλλά και σε πολυτελή γιοτ, που έγιναν στόχος μιας συγκεκριμένης οικογένειας από όρκες, πυροδοτώντας σάλο αντιδράσεων στα social media.

Διάλεκτοι ανάμεσα στις όρκες

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όρκες είναι εξαιρετικά κοινωνικά πλάσματα και οργανώνονται γύρω από τη μητέρα όρκα που σχηματίζει τη «μητρική ομάδα», ενώ επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω φωνητικών εκφράσεων.

Η συγκεκριμένη ομάδα που βρίσκεται κοντά στο Γιβραλτάρ, με αρχηγό τη γνωστή ως White Gladis, δεν εμφανίζονταν ιδιαίτερα ομιλητικές, όπως συνηθίζεται.

Καθώς οι όρκες είναι τόσο έξυπνες, μπορούν να επικοινωνήσουν με εξελιγμένες φωνητικές εκφράσεις που οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό τους.

Κάτι ακόμη πιο περίεργο είναι οι γειτονικοί πληθυσμοί εμφανίζουν ομοιότητες στην ομιλία τους, υποδηλώνοντας διαλέκτους και θέτοντας το συναρπαστικό ερώτημα του κατά πόσον θα ήταν αμοιβαία κατανοητές από διαφορετικές ομάδες όρκων.

Ωστόσο, μέχρι τώρα η συγκεκριμένη ομάδα που βρίσκεται κοντά στο Γιβραλτάρ και επιτίθεται σε γιοτ, με αρχηγό τη γνωστή ως White Gladis, δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητική, όπως συνηθίζεται.

Η νέα γλώσσα που ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Αυτό άλλαξε, καθώς νέα ανακάλυψη των επιστημόνων δείχνει μια νέα διάλεκτο στην ίδια ομάδα, η οποία μπορεί να συγκριθεί την με την ανακάλυψη μιας νέας γλώσσας.

«Μελετούμε αυτές τις όρκες εδώ και 30 χρόνια. Μέχρι τώρα θεωρούνταν πολύ σιωπηλές. Αλλά τώρα μάθαμε ότι οι κραυγές τους είναι εντελώς, εντελώς διαφορετικές από οποιεσδήποτε άλλες. Από άποψη πολιτιστικής διατήρησης, αυτό είναι απλά εκπληκτικό» δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος Renaud de Stephanis στους Times και πρόσθεσε:

«Είναι σαν να ανακαλύπτεις ξαφνικά μια νέα [ανθρώπινη] γλώσσα στη μέση της Ευρώπης».

Ο Ντε Στεφανίς εξήγησε ότι οι διαφορές που εντόπισαν στη συγκεκριμένη διάλεκτο είναι τόσο μεγάλη που θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να είναι αμοιβαία κατανοητή από άλλες ομάδες. «Είναι σαν τη διαφορά μεταξύ αραβικών και λατινικών», είπε

Μια μελέτη για τις όρκες που δημοσιεύτηκε στο Journal of Marine Science and Engineering, ανακάλυψε ότι αυτές τις κραυγές τις χρησιμοποιούν περίπου 40 όρκες που βρίσκονται από το Στενό του Γιβραλτάρ μέχρι τις ακτές της Ιβηρικής στον Ατλαντικό.