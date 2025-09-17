Ανάλυση CNN: Οι Άραβες καταδικάζουν το Ισραήλ, αλλά μόνο στα λόγια

Οι ηγέτες του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας συγκεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα του Κατάρ, σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής που οργανώθηκε ως απάντηση στην πρόσφατη ισραηλινή επίθεση σε συνάντηση ηγετών της Χαμάς στην πόλη.

Η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη λήξη της συνόδου ήταν εκτενής και καταδικαστική απέναντι στο Ισραήλ, ενώ εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη προς το Κατάρ, όπως αναφέρει το CNN σε ανάλυσή του.

Ωστόσο, έλειπε παντελώς οποιαδήποτε ουσιαστική ενέργεια ή συγκεκριμένο μέτρο απέναντι στην κλιμακούμενη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Η σύνοδος αυτή αναδεικνύει με σαφήνεια ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της σύγχρονης αραβικής πολιτικής: η τεράστια οικονομική ισχύς των χωρών του Κόλπου δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη γεωπολιτική επιρροή. Παρά τα εντυπωσιακά επιτεύγματα κρατών όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες δεκαετίες, αποδεικνύονται ανίκανα – ή απρόθυμα – να ασκήσουν πραγματική πίεση στο Ισραήλ και τον βασικό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ, ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το 1973 στο 2025

Η διαφορά με το παρελθόν είναι εντυπωσιακή. Τον Οκτώβριο του 1973, εν μέσω του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, οι υπουργοί Πετρελαίου των χωρών του OAPEC (Οργανισμός Αραβικών Κρατών Εξαγωγών Πετρελαίου), υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, επέβαλαν πετρελαϊκό εμπάργκο κατά των ΗΠΑ και άλλων χωρών που στήριζαν το Ισραήλ. Ήταν η αρχή της ενεργειακής κρίσης που βύθισε τη Δύση σε ύφεση και ανάγκασε τις μεγάλες δυνάμεις να κινηθούν γρήγορα προς κατάπαυση του πυρός.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, και ενώ το Ισραήλ έχει εισβάλει ξανά στη Γάζα, με πάνω από 65.000 νεκρούς – κυρίως γυναίκες και παιδιά – και με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο για γενοκτονία, κανένα αντίστοιχο μέτρο δεν λαμβάνεται. Οι ίδιες χώρες που το 1973 χρησιμοποίησαν το «όπλο του πετρελαίου», σήμερα περιορίζονται σε δηλώσεις.

Καμία αντίδραση των ΗΠΑ στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ο αναλυτής Rami Khouri, από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, εξηγεί πως η πραγματική εξουσία παραμένει εκτός των χεριών των αραβικών κυβερνήσεων: «Οι αραβικές κυβερνήσεις δεν έχουν κατακτήσει πλήρως την κυριαρχία τους. Εξαρτώνται από ξένες δυνάμεις για την επιβίωσή τους».

Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα ειρωνικό στην περίπτωση του Κατάρ, το οποίο, παρότι φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, δέχεται τώρα επιθέσεις από το Ισραήλ, χωρίς καμία αντίδραση από τις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι το 2022 η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε το Κατάρ ως «Σημαντικό Μη-ΝΑΤΟϊκό Σύμμαχο», η στήριξη αποδείχθηκε κατ’ όνομα.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Jasem Mohamed al-Budaiwi, απηύθυνε έκκληση προς τις ΗΠΑ:

«Περιμένουμε από τους στρατηγικούς μας εταίρους στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ για να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά». Όμως, οι προσδοκίες αυτές φαίνονται πλέον αποκομμένες από την πραγματικότητα. Όπως σχολίασε ειρωνικά ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο: «Είναι στο χέρι του Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει στη Γάζα».

Και πράγματι, λίγες ώρες μετά τη λήξη της συνόδου της Ντόχα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα Σίτι. Η κοινή ανακοίνωση των αραβικών ηγετών δεν είχε καμία αποτρεπτική ισχύ.

Με πληροφορίες από CNN