«Μουδιασμένες» είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, την ώρα που το FBI έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία με τον «ύποπτο» επικηρύσσοντάς τον μάλιστα για 100.000 δολάρια.

Ο Τσάρλι Κερκ είχε γίνει γνωστός για τις ακροδεξιές θέσεις του περί άμβλωσης και οπλοκατοχής, ενώ είχε δημιουργήσει το κίνημα «Turning Point USA» μέσω του οποίου στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Ανάλυση της Washington Post στέκεται στο μέλλον του κινήματος του Τσάρλι Κερκ με τα 250.000 μέλη, κατά βάση φοιτητές, και 450 προσωπικό, από το οποίο διαμορφωνόταν στην ουσία η πολιτική Τραμπ στα αμερικάνικα πανεπιστήμια.

Ο δολοφονημένος ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Τσάρλι Κερκ: Τι θα γίνει με το πολιτικό του κίνημα

Από πολλές απόψεις, το Turning Point είναι μεγαλύτερο από τον Κερκ, γράφει η Washington Post σχετικά με το κίνημα του Αμερικανού σχολιαστή και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το κίνημα έχει περισσότερα από 250.000 μέλη φοιτητές και πάνω από 450 μέλη προσωπικό, με παρουσία σε περισσότερα από 3.500 γυμνάσια και πανεπιστήμια. Ωστόσο, η συγκέντρωση χρημάτων και η προώθηση των ιδεών του κινήματος συχνά επικεντρώνονταν στον ίδιο τον Κερκ, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον του κινήματος.

«Ξέρω ότι η κληρονομιά του Τσάρλι δεν τελειώνει εδώ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που ήταν στενός φίλος του Κερκ, στο X. «Επένδυσε σε εκατομμύρια νέους ανθρώπους που θα συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησε. Έχτισε κάτι που θα τον ξεπεράσει, γιατί βασίστηκε στην πίστη, στην αλήθεια και στο θάρρος. Και ως φίλος του, δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Θα τον τιμήσω αγαπώντας με θάρρος, λέγοντας την αλήθεια χωρίς φόβο και συνεχίζοντας το πνεύμα του θάρρους του. Ο αγώνας του ζει σε όλους μας που τον αγαπούσαμε».

Ο Κερκ άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και λόγω της επιτυχίας του Turning Point το 2024, το κόμμα έχει έναν οδικό χάρτη να ακολουθήσει, καθώς προσπαθεί να αναδημιουργήσει το έργο της ομάδας στις επόμενες εκλογές.

Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα από το FBI οι φωτογραφίες υπόπτου

Το FBI το πρωί της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα) έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με τον ύποπτο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ).

«Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τις αρχές σε σχέση με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley», έγραψε ο λογαριασμός του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα στο X.

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη εδώ και περίπου 24 ώρες, και οι ερευνητές αναφέρουν ότι διαθέτουν «καλής ποιότητας βίντεο» του υπόπτου.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Μάλιστα, οι σφαίρες μέσα στο τουφέκι, φέρεται να είναι χαραγμένες με μηνύματα τρανς και αντιφασιστικής ιδεολογίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Wall Street Journal, επικαλούμενη ένα ενημερωτικό δελτίο της Αστυνομίας και μια πηγή που γνωρίζει στοιχεία της έρευνας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, το FBI είχε δηλώσει πως έχει εικόνες του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ενώ βρέθηκε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο εκπρόσωπος του FBI Ρόμπερ Μπολς τόνισε σε ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ότι οι Αρχές δεν ξέρουν ακόμα πόσο μακριά έχει πάει, ή πού βρίσκεται ο δράστης. Ωστόσο διαβεβαίωσε πως το FBI έχει εικόνες από το πρόσωπό του και πως ίσως αυτές δημοσιευθούν σύντομα. Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.