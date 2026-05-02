«Αναμενόμενο αλλά χάνουν και οι ΗΠΑ»: Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών

Πρώτο σχόλιο από τη Γερμανία σχετικά με την απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις επί γερμανικού εδάφους, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς στο Ράμσταϊν, στο Γκράφενβερ, στη Φρανκφούρτη και αλλού, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ουκρανία και για την κοινή αποτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν επίσης άλλες στρατιωτικές λειτουργίες εδώ, π.χ. για τα συμφέροντά τους στην πολιτική ασφαλείας στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή» δήλωσε πριν από λίγο ο Πιστόριους.

«Είναι σαφές», τόνισε ο Πιστόριους, «πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί, με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας».

Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο, σχολίασε, αναφερόμενος στον εν εξελίξει εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων: «Αναπτυσσόμαστε: Οι ένοπλες δυνάμεις μας επεκτείνονται, προμηθεύουμε περισσότερο εξοπλισμό πιο γρήγορα και εστιάζουμε στην καινοτομία, κατασκευάζουμε περισσότερες υποδομές».

Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν στρατεύματα από την Ευρώπη, αλλά και από τη Γερμανία, ήταν αναμενόμενο, συνέχισε ο υπουργός Άμυνας και εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναφορές για 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τους συνολικά σχεδόν 40.000 που σταθμεύουν σήμερα στη Γερμανία.

«Για όλες τις μελλοντικές αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με τους συμμάχους μας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Ομάδας των Πέντε, δηλαδή με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία» τόνισε ο Μπόρις Πιστόριους στην ανακοίνωσή του.