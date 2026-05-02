Γερμανία: «Ορφανεύει» από Αμερικανούς στρατιώτες λόγω της κόντρας Τραμπ με Μερτς

Δυσχεραίνει η γεωπολιτικλή θέση της Γερμανίας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει χιλιάδες στρατιώτες από την ευρωπαϊκή δύναμη, μετά την ενόχληση του προέδρου από τις δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αποσύρει, σε διάστημα ενός έτους, 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, εν μέσω έντασης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Οι δηλώσεις Μερτς που «ερέθισαν» τον Τραμπ

Η απόφαση ήρθε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ επέκρινε τον Μερτς, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είχαν «ταπεινωθεί» από τους Ιρανούς διαπραγματευτές.

Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Μερτς «κάνει τρομερά κακή δουλειά» και ότι έχει «προβλήματα κάθε είδους», μεταξύ άλλων στη μετανάστευση και την ενέργεια. Εννόησε επίσης ότι θα μπορούσε να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα και από την Ιταλία και την Ισπανία.

Οι ΗΠΑ διατηρούν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, με περισσότερους από 36.000 εν ενεργεία στρατιώτες να είναι τοποθετημένοι σε βάσεις σε όλη τη χώρα έως τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε ότι η εντολή προήλθε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Η απόφαση αυτή ακολουθεί μια ενδελεχή αξιολόγηση της διάταξης των δυνάμεων του Υπουργείου στην Ευρώπη και λαμβάνει υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις συνθήκες επί του πεδίου», ανέφερε.

«Αναμένουμε ότι η αποχώρηση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες».

Ο Τραμπ, μακροχρόνιος επικριτής της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, έχει επιτεθεί επανειλημμένα στους συμμάχους για την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.