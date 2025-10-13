Αναστάτωση μετά από φωτιά στο Τραμ της Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο από το σημείο

Tεράστια αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Κυριακής εξαιτίας μιας φωτιάς στο τραμ της Ταξίμ.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που ο κόσμος αποβιβαζόταν. Η πολύ γρήγορη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος άρπαξε τον πυροσβεστήρα και κατάφερε να τη σβήσει πριν επεκταθεί, ήταν καθοριστική.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος, καθώς και ασθενοφόρα, αν και τελικά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.