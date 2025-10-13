Μενού

Αναστάτωση μετά από φωτιά στο Τραμ της Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο από το σημείο

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που ο κόσμος αποβιβαζόταν.

Reader symbol
Newsroom
φωτιά
Φωτιά στο τραμ της Ταξίμ | YouTube Capture
  • Α-
  • Α+

Tεράστια αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Κυριακής εξαιτίας μιας φωτιάς στο τραμ της Ταξίμ.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που ο κόσμος αποβιβαζόταν. Η πολύ γρήγορη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος άρπαξε τον πυροσβεστήρα και κατάφερε να τη σβήσει πριν επεκταθεί, ήταν καθοριστική.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος, καθώς και ασθενοφόρα, αν και τελικά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ