Το ανατριχιαστικό μανιφέστο του Φιλικού Ομοσπονδιακού Δολοφόνου - «Xρησιμοποιώ σκάγια αντί για σφαίρες»

Το ενδιαφέρον των Αρχών στις ΗΠΑ μονοπωλείται από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι τελευταίες πληροφορίες του CNN, που επικαλείται πηγή, αναφέρουν πως ο φερόμενος δράστης της επίθεσης που αυτοχαρακτηριζόταν ως «Friendly Federal Assassin» (Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος) έστειλε μανιφέστο σε μέλη της οικογένειάς του, μόλις λίγα λεπτά πριν από το συμβάν.

Στο μανιφέστο, όπου τονίζεται ότι βασικός στόχος του αποτελούσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης, ο φερόμενος δράστης φαίνεται να ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να στοχεύσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ωστόσο, αξιωματούχος της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πυρών μεταξύ του υπόπτου και των αστυνομικών.

Το μανιφέστο του δράστη

Την ύπαρξη του μανιφέστου και τον χαρακτηρισμό «Friendly Federal Assassin» μετέδωσε η New York Post.

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν καταπιέζεσαι εσύ ο ίδιος. Εγώ δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», έγραψε στο κείμενο, το οποίο συγγενής του παρέδωσε στην αστυνομία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Δεν είμαι ένα παιδί που ανατινάχθηκε, ούτε ένα παιδί που λιμοκτονεί, ούτε μια έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες σε αυτή την κυβέρνηση. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική στάση· είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», ανέφερε.

Ο Άλεν ανέφερε ότι είχε στο στόχαστρο «αξιωματούχους της κυβέρνησης» (με εξαίρεση τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ), τους οποίους ιεραρχούσε «από τους υψηλότερους προς τους χαμηλότερους».

«Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε ο Άλεν, προφανώς αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Προκειμένου να περιορίσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω σκάγια αντί για σφαίρες (έχουν μικρότερη διείσδυση μέσα από τοίχους). Θα μπορούσα να περάσω μέσα από σχεδόν όλους εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρευρεθούν σε μια ομιλία ενός παιδόφιλου, βιαστή και προδότη και άρα είναι συνένοχοι, αλλά ελπίζω να μη φτάσει εκεί», έγραψε ο Άλεν.

Τραμπ: «Δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού»

Στο μεταξύ, για το περιστατικό των πυροβολισμών μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, συνδέοντάς το με την υπό κατασκευή νέα αίθουσα δεξιώσεων εντός στον Λευκό Οίκο, μια απόφαση του Αμερικανού προέδρου που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Στη νέα ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το συμβάν δεν θα είχε γίνει ποτέ, αν είχε ήδη ολοκληρωθεί η αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή στην ανατολική πλευρά του Λευκού Οίκου.

Όπως τόνισε ο ίδιος, αποτελεί έναν χώρο με υψηλότατες προδιαγραφές ασφαλείας, ο οποίος θα τοποθετείται εντός των πυλών του Λευκού Οίκου και θα είναι σχεδιασμένος με τρόπο που δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

Truth Social / @realDonalndTrump

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο στρατός, η Μυστική Υπηρεσία, οι αρχές επιβολής του νόμου, αλλά και οι πρόεδροι των τελευταίων 150 ετών, έχουν ζητήσει την κατασκευή μιας μεγάλης και ασφαλούς αίθουσας δεξιώσεων μέσα στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου.

Στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε ότι ο νέος χώρος, εκτός από καλαίσθητος, θα διαθέτει και τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Σημείωσε, μάλιστα, ότι δεν θα υπάρχουν δωμάτια πάνω από την αίθουσα, κάτι που, όπως υποστήριξε, μειώνει τον κίνδυνο εισόδου μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην αγωγή που έχει ασκηθεί κατά της αίθουσας χορού, αποκαλώντας την «γελοία». Υποστήριξε ότι η γυναίκα που την κατέθεσε δεν έχει νομική βάση για να κινηθεί εναντίον του έργου και ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα.