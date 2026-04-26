Τραμπ για τους πυροβολισμούς: «Δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού»

Για το περιστατικό των πυροβολισμών που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, συνδέοντάς το με την υπό κατασκευή νέα αίθουσα δεξιώσεων εντός στον Λευκό Οίκο, μια απόφαση του Αμερικανού προέδρου που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Στη νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το συμβάν δεν θα είχε γίνει ποτέ, αν είχε ήδη ολοκληρωθεί η αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή στην ανατολική πλευρά του Λευκού Οίκου.

Όπως τόνισε ο ίδιος, αποτελεί έναν χώρο με υψηλότατες προδιαγραφές ασφαλείας, ο οποίος θα τοποθετείται εντός των πυλών του Λευκού Οίκου και θα είναι σχεδιασμένος με τρόπο που δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

«Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα»

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο στρατός, η Μυστική Υπηρεσία, οι αρχές επιβολής του νόμου, αλλά και οι πρόεδροι των τελευταίων 150 ετών, έχουν ζητήσει την κατασκευή μιας μεγάλης και ασφαλούς αίθουσας δεξιώσεων μέσα στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου.

Στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε ότι ο νέος χώρος, εκτός από καλαίσθητος, θα διαθέτει και τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Σημείωσε, μάλιστα, ότι δεν θα υπάρχουν δωμάτια πάνω από την αίθουσα, κάτι που, όπως υποστήριξε, μειώνει τον κίνδυνο εισόδου μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην αγωγή που έχει ασκηθεί κατά της αίθουσας χορού, αποκαλώντας την «γελοία». Υποστήριξε ότι η γυναίκα που την κατέθεσε δεν έχει νομική βάση για να κινηθεί εναντίον του έργου και ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα.

Ο Τραμπ αναφέρει επίσης ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ισχυρίζεται πως προχωρά «εντός προϋπολογισμού» και «πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα».

Παράλληλα, ζητά την άμεση απόσυρση δικαστικής προσφυγής κατά της κατασκευής, υποστηρίζοντας ότι προέρχεται από άτομο χωρίς έννομο συμφέρον και ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου.

Truth Social / @realDonalndTrump

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η αίθουσα δεξιώσεων με την ανώτατη στρατιωτική διαβάθμιση μυστικότητας που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα!

Ενώ είναι όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου που υπάρχουν, επιπλέον, δεν υπάρχουν δωμάτια πάνω από αυτήν όπου θα μπορούσαν να εισχωρήσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτηρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.

Η γελοία αγωγή σχετικά με την αίθουσα χορού, που ασκήθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, η οποία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση να ασκήσει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί, αμέσως.

Τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και ουσιαστικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».