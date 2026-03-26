Ανατροπή από τον Τραμπ: 10ήμερη αναστολή των επιθέσεων στο Ιράν – «Πάνε πολύ καλά οι συνομιλίες»

Προσωρινή «ανάσα» στην πολεμική σύγκρουση δίνει η νέα, αιφνιδιαστική κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Πέμπτη την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν για τις επόμενες 10 ημέρες, θέτοντας ως νέο χρονικό ορόσημο την 6η Απριλίου.

Όπως αποκάλυψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, η απόφαση για αυτή τη στρατηγική εκεχειρία ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα της ίδιας της ιρανικής κυβέρνησης. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να αλλάζει άρδην το κλίμα, ρίχνοντας –τουλάχιστον προσωρινά– τους τόνους της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το διπλωματικό παρασκήνιο, κάνοντας λόγο για «θετική πορεία» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη και πηγαίνουν πολύ καλά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι ο δρόμος της διπλωματίας παραμένει ανοιχτός.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να στρέψει τα πυρά του εναντίον μερίδας των μέσων ενημέρωσης. Απέρριψε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μια αρνητική ή στάσιμη εικόνα για τις αμερικανοϊρανικές επαφές, χαρακτηρίζοντάς τα επισήμως ως «fake news».