Ανατροπή από Τραμπ: Διέταξε παύση επιθέσεων κατά δομών ενέργειας στο Ιράν για πέντε μέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σταματούν για πέντε μέρες οι επιθέσεις κατά των δομών ενέργειας του Ιράν ενώ σημείωσε ότι έχει «εποικοδομητικές» συνομιλίες» με τη χώρα της Μέσης Ανατολής σχετικά με μια «πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση» της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε στο Truth Social: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω πως οι ΗΠΑ και το Ιράν, τις τελευταίες δύο μέρες έχουν πολύ θετικές και εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με τον πλήρη και ολικό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Βάσει αυτού και του τόνου των εις βάρος και λεπτομερών, εποικοδομητικών συζητήσεων, τις οποίες θα συνεχίσουμε καθόλη τη βδομάδα, έχω διατάξει το υπουργείο Πολέμου να αναβάλει κάθε επίθεση σε ιρανικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και σε αναπτυξιακές υποδομές, για περίοδο πέντε ημερών» έγραψε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερους των 90 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στις ακτές του Κόλπου, στην καρδιά των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.