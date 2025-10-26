Ανατροπή για την υπόθεση της ληστείας στο Λούβρο: Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι

Δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την εντυπωσιακή κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπως μεταδίδει το bbc ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, οι συλληφθέντες προέρχονται από το προάστιο Σεν-Σεν-Ντενί της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ ο ένας εξ αυτών εντοπίστηκε λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ.

Η στιγμή της εισβολής

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η συμμορία έφτασε στις 09:30 (06:30 GMT), λίγα μόλις λεπτά μετά το άνοιγμα του μουσείου για το κοινό. Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν έναν μηχανικό ανελκυστήρα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην περίφημη Galerie d'Apollon (Πινακοθήκη του Απόλλωνα), μέσω ενός μπαλκονιού που βλέπει στον ποταμό Σηκουάνα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν μια σκάλα να οδηγεί σε παράθυρο του πρώτου ορόφου, το οποίο οι δράστες έκοψαν με ηλεκτρικά εργαλεία για να εισέλθουν στον χώρο.

Η λεία και η διαφυγή

Αφού απείλησαν τους φρουρούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την αίθουσα, οι κλέφτες έσπασαν το τζάμι δύο προθηκών που περιείχαν πολύτιμα κοσμήματα. Η επιχείρηση διήρκεσε μόλις τέσσερα λεπτά, με τους δράστες να διαφεύγουν στις 09:38 με δύο σκούτερ που τους περίμεναν έξω από το μουσείο.

Μια προκαταρκτική έκθεση αποκάλυψε ότι μία στις τρεις αίθουσες της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η ληστεία δεν διέθετε κάμερες CCTV, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχτηκε δημόσια ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», κάνοντας λόγο για μια «φρικτή εικόνα» που πλήττει τη διεθνή φήμη της χώρας. Ως αποτέλεσμα, οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα προστασίας γύρω από πολιτιστικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα.

Βίντεο με τους δύο δράστες μέσα στο μουσείο

Ανάστατη συνεχίζει να είναι η Γαλλία από την κινηματογραφική κλοπή στον Λούβρο, όπου οι δράστες κατάφεραν να αποδράσουν χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα και να εξαφανιστούν με τα πολύτιμα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την εποχή του Ναπολέοντα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο κλέφτες φαίνονται να δρουν, ο ένας με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο, ο άλλος με κράνος. Λίγα λεπτά αργότερα, οι δύο συνεργοί τους τούς περιμένουν έξω με σκούτερ. Οι τέσσερις άνδρες εξαφανίζονται στους δρόμους του Παρισιού.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης όμως προειδοποιούν ότι στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν πολλά πλαστά βίντεο, κατασκευασμένα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

