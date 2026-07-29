Αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ λένε ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, στην πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών έπειτα από μερικά 24ωρα ηρεμίας.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», αλλά «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς».

Έπειτα από δύο εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων χωρίς προηγούμενο από την ανακωχή του Απριλίου, η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιδρομές της στην ιρανική επικράτεια λέγοντας πως θέλει να ξαναδώσει ευκαιρία στη διπλωματία με την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο στρατός του οποίου ανέστειλε τους βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο, έκρινε προχθές Δευτέρα ότι οι συνομιλίες που κατ’ αυτόν βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν έχουν «καλές πιθανότητες» επιτυχίας.

Ο ρεπουμπλικάνος υποδέχθηκε χθες Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «θετική» από τα μέρη και ανασυγκρότησε το ενιαίο μέτωπο που έχουν σχηματίσει εναντίον του Ιράν.

Αν και το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ την επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν ενεπλάκη στο νέο κύμα εχθροπραξιών από τις αρχές Ιουλίου.

Η ένοπλη σύρραξη εξαπλώθηκε τελευταία σε μέτωπο όπου επικρατούσε σχετική ηρεμία από το 2022, ανάμεσα στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, και τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο βασικός υποστηρικτής της υεμενίτικης κυβέρνησης που εναντιώνεται στο κίνημα.