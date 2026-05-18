Άνδρας σε polyamorous σχέση με άλλους 4 αποκαλύπτει τον χρυσό κανόνα που κανείς τους δεν παραβιάζει

Πέντε ομοφυλόφιλοι άνδρες που δημιούργησαν μια πολυσυντροφική (polyamorous) σχέση αποκάλυψαν τον έναν βασικό κανόνα που όλοι τηρούν, ώστε να λειτουργεί ο ασυνήθιστος δεσμός τους.

Ο James Lee (JJ) και ο Jonathan Chien (JC) γνωρίστηκαν στο κολέγιο στην περιοχή South Bay της Καλιφόρνια και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2022. Στη συνέχεια, το ζευγάρι γνώρισε τον Eric Wong, το 2018, τον Hamilton Du, το 2021 και τον Michael Li,το 2022, προτού δημιουργήσουν μια σχέση που ξεκίνησε ως «friends with benefits».

Ο χρυσός κανόνας της 5μελούς σχέσης τους

Γρήγορα έγιναν καλοί φίλοι και μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, οι πέντε άνδρες επισημοποίησαν τη σχέση τους ως ένα πενταμελές ζευγάρι. Ενώ μοιράζονται την αγάπη τους για τα βιντεοπαιχνίδια, τις κρουαζιέρες και τις διακοπές, το ζευγάρι διατηρεί ένα «ημερολόγιο» , το οποίο προσφέρει διαφάνεια γύρω από τις σεξουαλικές εμπειρίες εκτός της πενταμελούς σχέσης.

Έτσι, αν ένα μέλος της ομάδας έχει ραντεβού με κάποιον εκτός της σχέσης, πρέπει να το καταγράψει στο «ημερολόγιο», καθώς και αν υπάρχει ανάγκη για εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Ο Michael δήλωσε στο PA Real Life: «Ευτυχώς, το κομμάτι της σεξουαλικής υγείας δεν ήταν το πιο απαραίτητο». Ο JJ εξήγησε ότι έχουν τακτικά μια «συνεδρία ομαδικού παιχνιδιού μαζί», η οποία αποτελεί περίπου το 70% του χρόνου που περνούν όλοι μαζί.

Τόσο ο JJ όσο και η JC ζουν μαζί, ενώ ο Michael, ο Eric και η Milty ζουν όλοι ξεχωριστά, αλλά σε απόσταση μικρότερη των 30 λεπτών. Ο JC πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εξερευνήσουμε το να βλέπουμε ο ένας τον άλλον σχεδόν όλη μέρα και να έχουμε μια εικόνα για τις συνήθειές μας και το πόσο συμβατοί είμαστε στην καθημερινότητά μας».

Ο Milty, είπε ότι αισθάνεται «τόσο τυχερός που έχουμε όλοι συναντηθεί και που είμαστε όλοι ανοιχτοί σε μια τέτοια σχέση». «Είναι κάτι τόσο υπέροχα σπάνιο και τόσο μοναδικό που τυχαίνει να λειτουργεί έτσι. Νιώθω πολύ ευγνώμων», συμπλήρωσε.

«Ξεκίνησε σαν αστείο και μετά έγινε λιγότερο αστείο όσο περισσότερο συνέχιζαν τα πράγματα», ανέφερε ο JJ, ενώ ο Michael πρόσθεσε: «Προσπαθώντας οργανικά να κάνουμε παρέα, οι δεσμοί έγιναν βαθύτεροι», πρόσθεσε.