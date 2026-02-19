Άνδρας στη Σουηδία κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε 120 άνδρες

Το πιο επικίνδυνο μέρος για μια γυναίκα είναι το σπίτι της. Το είδαμε να συμβαίνει με την Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που επέζησε από τους από τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε ο «άνθρωπός» της στο δωμάτιό τους, τη γυναίκα που έζησε φρικιαστικές στιγμές στο πλευρό ενός άντρα που αποκαλούσε «σύζυγό της» για δεκαετίες.
Kαι το βλέπουμε να συμβαίνει ξανά, αυτήν τη φορά στη Σουηδία.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Γεωργιάδης: «Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα - Δεν είμαι τύραννος»
- «Σεξ επί τρία»: Το τηλεοπτικό ατύχημα της Εμίλια Κλαρκ δεν έμεινε απόρρητο
- Φειδωλός ο βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του»
- Αυστρία: Ορειβάτης εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Η επιστολή μετά τον θάνατο της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.