Άνδρας στη Σουηδία κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε 120 άνδρες

Το πιο επικίνδυνο μέρος για μια γυναίκα είναι το σπίτι της. Το είδαμε να συμβαίνει με την Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που επέζησε από τους από τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε ο «άνθρωπός» της στο δωμάτιό τους, τη γυναίκα που έζησε φρικιαστικές στιγμές στο πλευρό ενός άντρα που αποκαλούσε «σύζυγό της» για δεκαετίες.

Kαι το βλέπουμε να συμβαίνει ξανά, αυτήν τη φορά στη Σουηδία.

