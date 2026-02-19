Μενού

Άνδρας στη Σουηδία κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε 120 άνδρες

Τα εγκλήματα πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τη σύλληψη του άνδρα πέρυσι στη Σουηδία.

Reader symbol
Newsroom
emfilivia
  • Α-
  • Α+

Το πιο επικίνδυνο μέρος για μια γυναίκα είναι το σπίτι της. Το είδαμε να συμβαίνει με την Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που επέζησε από τους από τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε ο «άνθρωπός» της στο δωμάτιό τους, τη γυναίκα που έζησε φρικιαστικές στιγμές στο πλευρό ενός άντρα που αποκαλούσε «σύζυγό της» για δεκαετίες.

Kαι το βλέπουμε να συμβαίνει ξανά, αυτήν τη φορά στη Σουηδία.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ