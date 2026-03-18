Άνδρες στον Λίβανο υψώνουν στα συντρίμμια τη σημαία της Χεζμπολάχ σε ζωντανή σύνδεση του MEGA

Σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Βηρυτό, όπου καταστράφηκε ολοσxερώς, βρέθηκε ο ανταποκριτής του Mega στον Λίβανο. O IDF είχε προειδοποιήσει για το χτύπημα, που τελικά έπληξε το κτήριο που βρισκόταν στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνα και το μόνο που απέμεινε είναι βουνά από μπάζα.

Καθώς το στοιχείο της Χεσμπολάχ είναι έντονο στην Βηρυτό, σημαία της οργάνωσης έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στα συντρίμμια του κτηρίου που καταστράφηκε.

Πιθανολογείται ότι για να τοποθετείται σημαία της οργάνωσης, πρόκειται για ένα κτήριο που είχε σχέση με την Χεζμπολάχ, καθώς δεν έχει γίνει αντίστοιχη ενέργεια σε άλλα κατεστραμμένα κτήρια.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για κτήριο, όπου στεγάζονταν οικονομικές υπηρεσίες που στήριζαν την δραστηριότητα της Χεζμπολάχ.