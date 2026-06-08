Ανεβαίνει το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή: Δεν κάνουν πίσω Ιράν και Ισραήλ εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση

Νέο κύκλο έντασης στη Μέση Ανατολή προαναγγέλλουν οι δηλώσεις του Μπέτζαμιν Νετανιάχου και οι σκληρές απαντήσεις από την πλευρά του Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ευθείες προειδοποιήσεις.

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά της Hezbollah στον Λίβανο και στις επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Όπως τόνισε, η αντιπαράθεση με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει, παρά το γεγονός ότι -όπως υποστήριξε- οι δύο αντίπαλοι είναι πλέον πιο αδύναμοι από ποτέ.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική. Ο γραμματέας του Συμβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα ενέργεια από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα μπορούσε να μετατρέψει την περιοχή σε «κόλαση» για τους αντιπάλους της Τεχεράνης.

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις νέες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τις αναφορές για πλήγματα εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ιράν.

Διπλωματικός αγώνας για να σωθεί η εκεχειρία

Την ίδια ώρα, διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποτραπεί μια νέα γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δίνοντας «μία ακόμη ευκαιρία στην ειρήνη».

Σύμφωνα με περιφερειακές πηγές, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Πακιστάν και το Κατάρ, έχουν αναλάβει παρασκηνιακές διπλωματικές πρωτοβουλίες, ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους και στη Βηρυτό.

Παράλληλα, οι ίδιες χώρες κάλεσαν και το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Οι τριβές Τραμπ – Νετανιάχου

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νετανιάχου ξεκίνησαν τον πόλεμο μέσα από στενό στρατηγικό συντονισμό, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται εμφανείς διαφωνίες μεταξύ των δύο ηγετών.

Η σύγκρουση συμπλήρωσε 100 ημέρες και οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Τελ Αβίβ φαίνεται να δοκιμάζονται. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Νετανιάχου αγνόησε τις αμερικανικές παραινέσεις όταν ενέκρινε τα πρόσφατα πλήγματα στη Βηρυτό και στη συνέχεια στο Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τις κινήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, φτάνοντας μάλιστα να δηλώσει σε συνέντευξή του ότι «εκείνος παίρνει όλες τις αποφάσεις».

Οι πολιτικές πιέσεις πίσω από τις αποφάσεις

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις φαίνεται να συνδέονται και με τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο ηγέτες.

Ο Νετανιάχου οδεύει προς εκλογές το φθινόπωρο και βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση από την κοινή γνώμη για ισχυρή απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Παράλληλα, επιδιώκει να αποφύγει την εικόνα ενός ηγέτη που ακολουθεί πιστά τις αμερικανικές υποδείξεις.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει μπροστά του τις κρίσιμες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και επιθυμεί τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας και το κόστος ζωής για εκατομμύρια πολίτες.