Ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή - Ανησυχία στην αγορά

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση της έντασης, επαναφέρουν την ανησυχία στις διεθνείς αγορές και ενισχύουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου.

Παρότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν προκάλεσαν ισχυρούς κραδασμούς, επηρέασαν το κλίμα στην αγορά ενέργειας, ανατρέποντας την πτωτική τάση που καταγραφόταν στις αρχές της εβδομάδας.

Στις συναλλαγές της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινήθηκαν ανοδικά προς τα 98 δολάρια το βαρέλι, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών.

Η άνοδος ήρθε μετά τις ανακοινώσεις του αμερικανικού στρατού ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σε πλοία που θεωρούνταν ύποπτα για πόντιση ναρκών στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο διαπραγματεύεται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας κέρδη σχεδόν 1%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για περίπου δύο μήνες. Στο διάστημα αυτό η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε σε άρση του αποκλεισμού, ενώ η Τεχεράνη θα επανέφερε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερες κατά περισσότερο από 10% σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας, όταν η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν είχε ενισχύσει την αισιοδοξία των αγορών.