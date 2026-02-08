Ανείπωτη αθλιότητα: Παγκόσμιο κύκλωμα πλουτίζει πάνω στον πόνο καρκινοπαθών παιδιών

Σε όλο τον κόσμο, απελπισμένοι γονείς που αναζητούν βοήθεια για τα άρρωστα παιδιά τους πέφτουν θύματα ενός αδίστακτου δικτύου απατεώνων. Άνθρωποι χωρίς ίχνος συνείδησης στήνουν ψεύτικες καμπάνιες, χρησιμοποιούν πραγματικά καρκινοπαθή παιδιά και θησαυρίζουν πάνω στον πόνο τους.

Σκηνοθετημένος πόνος για κέρδος

Τα γυρίσματα των βίντεο γίνονται βάσει σεναρίου. Η «προϋπόθεση»; Τα παιδιά να έχουν χάσει τα μαλλιά τους από τις θεραπείες και να κλαίνε μπροστά στην κάμερα.

Οι οικογένειες λαμβάνουν ψίχουλα – συχνά μόνο την ημέρα των γυρισμάτων – ενώ οι επιτήδειοι εξαφανίζονται με τα χρήματα.

Σύμφωνα με το bbc, μια από τις καμπάνιες αφορούσε τον 5χρονο Χέκτορ. Το βίντεο ισχυριζόταν ότι χρειαζόταν χρήματα για μεταμόσχευση. Τα ποσά που συγκεντρώθηκαν ήταν μεγάλα, όμως η οικογένεια έλαβε ελάχιστα. Το 2024 ο Χέκτορ πέθανε. Παρ’ όλα αυτά, οι απατεώνες συνέχισαν να βγάζουν χρήματα από τα βίντεο του, εκμεταλλευόμενοι ακόμη και τον θάνατό του.

Η μητέρα του μικρού Χαλίλ περιγράφει πώς έβαλαν το παιδί της – ήδη εξαντλημένο από τον καρκίνο – σε μια οδυνηρή διαδικασία γυρισμάτων. Το βίντεο συγκέντρωσε 27.000 δολάρια. Ο Χαλίλ πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου 2023, ενώ κάποιοι πλούτιζαν από την εικόνα του.

Εκατομμύρια που δεν έφτασαν ποτέ στους γονείς

Οικογένειες από Κολομβία, Ουκρανία, Μεξικό και Φιλιππίνες δήλωσαν στο BBC ότι δεν έλαβαν ούτε ένα δολάριο από τα περίπου 4 εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν στο όνομα των παιδιών τους.

Πίσω από το δίκτυο φέρεται να βρίσκεται ένας Ισραηλινός άνδρας που ζει στον Καναδά, ονόματι Erez Hadari.

Η απάτη φτάνει και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με ρεπορτά του mega, το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε πρόσφατα και στη χώρα μας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, στο Facebook κυκλοφόρησε βίντεο με τίτλο «Ο αγώνας της Άννας για τη ζωή». Η ανάρτηση ισχυριζόταν ότι το κοριτσάκι πάσχει από σπάνια μορφή λευχαιμίας και ζητούσε χρήματα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για ακόμη μία διαδικτυακή απάτη.

Η εκμετάλλευση παιδιών που παλεύουν για τη ζωή τους δεν είναι απλώς ανήθικη. Είναι εμετική. Είναι μια γροθιά στο στομάχι κάθε ανθρώπου που πιστεύει στην αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά. Και όσο αυτό το δίκτυο συνεχίζει να δρα ανενόχλητο, ο θυμός δεν είναι απλώς δικαιολογημένος – είναι αναγκαίος.