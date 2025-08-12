Ανείπωτη καταστροφή από τις φωτιές στην Τουρκία: Χιλιάδες πολίτες εκκένωσαν τα σπίτια τους

Συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Τουρκία και σήμερα, με αυξανόμενη αισιοδοξία για τον έλεγχό τους, αλλά και περισσότερη ταλαιπωρία για όσους αναγκάστηκαν να εκκενώσουν, για να προστατευτούν από τις φωτιές.

Όπως μεταφέρει το OPEN, τα Δαρδανέλλια βρίσκονται για δεύτερη φορά στις φλόγες, με το μέτωπο να κατακαίει δασικές εκτάσεις, και να έχει φτάσει επικίνδυνα κοντά σε οικισμούς.

Για την ασφάλειά τους, οι Αρχές έχουν ωθήσει σε εκκένωση των περιουσιών τους πάνω από 2.100 περιοίκους των επικίνδυνων περιοχών, όσο η μάχη της πυροσβεστικής συνεχίζεται με επίγεια και εναέρια μέσα.

Φωτιές στην Τουρκία: Τα σημερινά μέτωπα

Στη διάρκεια της νύχτας κάηκαν πολυτελείς κυρίως κατοικίες και αυτοκίνητα στο προάστιο Γκιουζελγιαλί στην ασιατική ακτή των Στενών των Δαρδανελλίων.

Ωστόσο, λειτουργούν και πάλι κανονικά τα Στενά των Δαρδανελίων και το αεροδρόμιο της πόλης, ενώ στην κυκλοφορία δόθηκε και ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Δαρδανελλίων και Εζινέ.

Η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα καλύτερη, ωστόσο το πύρινο μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο, με τις αρχές να ελπίζουν ότι θα την θέσουν υπό έλεγχο εντός της ημέρας.

Από χθες βράδυ νέο πύρινο μέτωπο στον Αίνο, της επαρχίας της Αδριανούπολης, κοντά στο δέλτα του Έβρου και τα ελληνικά σύνορα. Παράλληλα, μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στην Αλεξανδρέττα στη νότια Τουρκία, κοντά στα σύνορα της Συρίας.

Τέλος, υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Αϊδίνι, Μπόλου, Μερσίνα, Μουγλά και Σινώπη.

Οι φλόγες μετέτρεψαν πολλά οικήματα και οχήματα σε στάχτες, οι καπνοί δηλητηρίασαν δεκάδες κατοίκους που τους εισέπνευσαν, με πάνω από 80 να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Η Τουρκία βίωσε φέτος τον πιο καυτό Ιούλιο από τότε που άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα, πριν από 55 χρόνια, ενώ αντιμετωπίζει πελώριες πυρκαγιές εδώ αι εβδομάδες, έχοντας μάλιστα θρηνήσει 14 νεκρούς.