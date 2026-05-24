Ανείπωτη τραγωδία στο Πακιστάν: 24 νεκροί σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας

Μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο σε τρένο, που μετέφερε στρατιώτες στην Κουέτα, την πρωτεύουσα της νοτιοδυτικής επαρχίας Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 50.

Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουχιστάν, μια αυτονομιστική οργάνωση, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής, όπως μεταφέρει το Al Jazeera. Πολλά σπίτια και κτίρια δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η έκρηξη προκάλεσε την ανατροπή ορισμένων βαγονιών του τρένου και την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τα δημόσια νοσοκομεία στην Κουέτα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τους γιατρούς και το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό να διατάσσονται να παραμείνουν σε υπηρεσία.

Πακιστάν: Σε κατάσταση συναγερμού οι τοπικοί αρμόδιοι

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν απανθρακωμένα οχήματα και βαγόνια τρένων να βρίσκονται στο πλάι, στέλνοντας πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού στον ουρανό.

Το Πακιστάν έχει βιώσει αρκετές επιθέσεις από αυτονομιστικές ομάδες τους τελευταίους μήνες. Οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί σε αγριότητα και έχουν επίσης στοχεύσει Κινέζους εργάτες λόγω της αντίθεσης στα έργα υποδομής του Πεκίνου στο Μπαλουχιστά.

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαδρόμου Κίνας-Πακιστάν, η περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας έχει συνδεθεί με το λιμάνι Γκουαντάρ του Πακιστάν. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση σε ανάρτησή του στο X.

«Τέτοιες δειλές τρομοκρατικές πράξεις δεν μπορούν να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα του λαού του Πακιστάν. Παραμένουμε σταθεροί στην αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της», δήλωσε.