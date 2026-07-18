«Όχι ο... Λορέντζο» και η νοσταλγία μιας γενιάς

Στο φευγιό δεν υπάρχουν συγκρίσεις. Αλλά γι' αυτό τον απροσδόκητο αποχαιρετισμό, του Λορέντζο Καριέρε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που οι καρδιές των Millennials σφίχτηκαν παραπάνω.

Η GenZ θα ρωτήσει «ποιος ήταν αυτός;». Και η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε ποιος ήταν πια ο Λορέντζο. Φτιάχνουμε κομμάτι κομμάτι το παζλ του σημερινού του εαυτού από τα μηνύματα των φίλων του. Τον γεμάτο αγάπη και φροντίδα αποχαιρετισμό από τον κουμπάρο του, εκείνο του Τζώνυ Θεοδωρίδη και το αντίο του Γιώργου Ελευθέρα που θα ήταν αδύνατο να μην ειπωθεί.

Ξέρουμε όμως καλά όσα συμβόλισε η παρουσία του και αυτό το ξαφνικό μαύρο μαντάτο από το πουθενά και δεν είναι μόνο ότι ο θάνατος προσπέρασε τη φυσική ροή και πήρε έναν νέο άνθρωπο.

Ήμασταν η γενιά που μεγάλωσε μπροστά στην tv κατά τον ίδιο τρόπο που οι τωρινές μεγαλώνουν σκρολάροντας στο TikTok. Ήταν η εποχή που η πληροφορία, που τώρα ξεχειλίζει -και δεν ακουμπά- ως content από παντού, τότε ήταν δυσεύρετη και πολύτιμη. Τα trends φτιάχνονταν στη μικρή οθόνη της tv και γίνονται viral την άλλη μέρα στο σχολείο, στα διαλείμματα ή σε κάποια τυχαία στιγμή την ώρα του μαθήματος.

Όταν βγήκε στον αέρα το Bar στο MEGA, το τηλεοπτικό κοινό είχε μικρή εμπειρία στα ριάλιτι σόου. Την αρχή είχε κάνει το Big Brother στον ΑΝΤ1 στις 10 Σεπτεμβρίου του 2001 και η τηλεθέαση 70% στον τελικό του, άνοιξε την όρεξη των καναλιών...

Το Bar βγήκε στον αέρα την ίδια τηλεοπτική σεζόν, τον Μάρτιο του 2002 κάνοντας πρεμιέρα μια μέρα μετά τον δεύτερο κύκλο του Big Brother και τα δύο προγράμματα ξεκίνησαν να κονταριοχτυπιούνται, ενώ τόνοι μελάνης άρχισαν να χύνονται για την ανάπτυξη των ριάλιτι και της επίδρασής τους, τη λογική της κλειδαρότρυπας και των διαττόντων αστέρων που άρχισαν να δημιουργούνται.

Στα μάτια των άμαθων ακόμα τηλεθεατών και με την τηλεόραση να έχει τότε ακόμα στα χέρια της εξουσιαστική δύναμη πάνω μας, εκείνα τα νέα παιδιά που ξεκινήσαμε να βλέπουμε να συγκατοικούν και να δουλεύουν τα βράδια στο Bar έγιναν «φίλοι» και «εχθροί» και ταυτιστήκαμε ή πήραμε θέση απέναντι σε ό,τι έκαναν ή δεν έκαναν.

Ο Λορέντζο ήταν ο όμορφος, ο κουλ και ο χαβαλετζής που «κόλλησε» με τον χιουμορίστα Γιώργο Ελευθέρα όχι μόνο στις ατάκες, αλλά και στα όνειρά τους. Στα όνειρά μας.

«Τι λες τώρα;»

Μία από τις στιγμές του που έγιναν viral -πριν ακόμα υπάρξει το viral- άφησε πίσω της μια φράση που έγινε σύνθημα από τα γήπεδα μέχρι τη μυθοπλασία.

Ο Λορέντζο είχε μεγάλη αγάπη στον Παναθηναϊκό και κατά τη διάρκεια του Bar οι αντιδράσεις του στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League έγραψαν στη μνήμη όλων.

Ο Λορέντζο δεν ήθελε με τίποτα να εκτελέσει το πέναλτι ο Άγγελος Μπασινάς «Όχι ο Μπασινάς! Οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Μπασινά, έχει χάσει τρία». Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής τον διέψευσε πετυχαίνοντας γκολ και ο παίκτης του Bar το πανηγύρισε δεόντως φωνάζοντας «Τι λες τώρα;», ατάκα που όλοι έλεγαν παντού την επόμενη μέρα.

Η ατάκα του Λορέντζο μεταφέρθηκε και στο ποδόσφαιρο, καθώς έγινε σύνθημα από τους φίλους του Ολυμπιακού για να πικάρουν τους πράσινους: «Βρε Λορέντζο, τι λες τώρα, που θα παίζετε στις τέσσερις η ώρα. Κάθε Πέμπτη μεσημέρι, τον αντίπαλο κανείς δεν θα ξέρει».

Και πέρασε για πάντα στην pop κουλτούρα, με τη φράση να αποτυπώνεται και στη σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα «Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη» που ξεκίνησε λίγους μήνες αργότερα στον ΑΝΤ1.

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Φίλοι για Πάντα

Η ιστορία των ηρώων αυτών της μικρής οθόνης δεν σταμάτησε με το τέλος του Bar. Ο Λορέντζο μαζί με τον Γιώργο Ελευθέρα και τον αδελφό του δεύτερου, Νίκο υπό την πιο νοσταλγική και ρομαντική ονομασία: «Φίλοι για πάντα» -όπως τα F.F.E. στα θρανία των Millennials- έγιναν συγκρότημα. Και ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης έκλεισε στους στίχους της μεγάλης τους επιτυχίας, «Ταινία Φαντασίας» το αίσθημα της νιότης μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο Λορέντζο Καριέρε μπορεί να χάθηκε εκούσια από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και χρόνια, όμως δεν χάθηκαν όσα συμβόλισε στη συλλογική μνήμη των εφήβων της εποχής εκείνης. Οι στιγμές του επανήλθαν στα social media, τα τραγούδια ακούστηκαν και πάλι, το «Τι λες τώρα;» γράφτηκε ξανά, όχι όμως με ενθουσιασμό, αλλά με μια κρυφή πίκρα: «Όχι ο Λορέντζο».

Στο Παλαιό Ψυχικό το τελευταίο αντίο

Συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν σήμερα (18/07) τον Λορέντζο Καριέρε, στην εξόδιο ακολουθία στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης.