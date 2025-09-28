Ανελέητο «σφυροκόπημα» στην Ουκρανία: Εκατοντάδες ρωσικοί πύραυλοι και drones έπληξαν Κίεβο και Ζαπορίζια

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

#UCRANIA 🇺🇦

⚡️💥🔥 - Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones. pic.twitter.com/NJyMFmG0l5 — InfoKoldo (@Info_Koldo) September 28, 2025

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

#Київ Станом на 7.20 внаслідок атаки відомо про п'ятеро постраждалих - мер Кличко. pic.twitter.com/K6G2lrNP51 — BankovaMail (@BankovaMa) September 28, 2025

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η γειτονική Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε «προληπτικά» την αεροπορία της.

Сьогодні був наймасованіший ракетний удар по Україні в цьому році



Ворог атакував:

500-650 БпЛА різних типів, 45-55 ракет Х-101, до 8 «Калібрів», 2 «Кинджали» та декілька ракет Х-59.



Основний напрямок напрямок удару-Київ та область, Біла Церква, Старокостянтинів, Васильків. pic.twitter.com/xH5LWzACns — БыльБылева (@Bylbyleva) September 28, 2025

Η μαζική ρωσική επίθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση και στην Πολωνία. Η Βαρσοβία ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις επιστράτευσαν μαχητικό αεροσκάφος για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, έπειτα από τις επιδρομές της Μόσχας.

Νέες απειλές από τη Ρωσία

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά». Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» της Ρωσίας, δίνοντας το στίγμα της αυξανόμενης έντασης.