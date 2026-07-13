Ανεμοστρόβιλος ή μεγάλο σύννεφο; Το περίεργο φαινόμενο που αντίκρισαν οι κάτοικοι της Πενσυλβάνια

Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που μοιάζει με ανεμοστρόβιλο έχει τραβήξει την προσοχή των κατοίκων στην πολιτεία της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, με τα πλάνα από το ασυνήθιστο θέαμα να έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ντόπιοι εντόπισαν κάτι που φαινόταν να είναι ανεμοστρόβιλος να σχηματίζεται πάνω από στέγες. Ωστόσο, το φαινόμενο ήταν στην πραγματικότητα ένα σύννεφο scud - ένα χαμηλό, τραχύ θραύσμα σύννεφου που αναπτύσσεται κάτω από σύννεφα καταιγίδας σε συνθήκες υγρού και ταραγμένου αέρα. Οπτικά, τα σύννεφα scud μπορεί να φαίνονται να έλκουν και να περιστρέφουν τον αέρα με τρόπο παρόμοιο με έναν ανεμοστρόβιλο.

Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο σπάνια καταγράφεται στην κάμερα και εντυπωσιάζει, όπως φαίνεται μεταξύ άλλων και στο βίντεο που ανήρτησε το Geo News English.

Ένας παρόμοιος σχηματισμός που μοιάζει με ανεμοστρόβιλο καταγράφηκε στην Αυστραλία το 2023. Εκείνη την εποχή, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν διχασμένοι ως προς την αυθεντικότητα της εικόνας, με ορισμένους να πιστεύουν ότι είχε τροποποιηθεί ψηφιακά.

