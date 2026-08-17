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Ανένδοτος ο Νετανιάχου: Καμία αποχώρηση Ισραηλινών από τη Γάζα αν δεν παραδώσει τα όπλα η Χαμάς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

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Γάζα | AP
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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι δύο πλευρές «συμφώνησαν ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας θα είναι να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, ώστε να αχρηστευτούν υπό την επίβλεψη ενός Αμερικανού στρατηγού», τόνισε ο αξιωματούχος.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία.

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