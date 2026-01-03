Ανησυχία για τους Έλληνες στη Βενεζουέλα: «Είμαστε κλειδωμένοι σπίτια μας» - 'Ερημη πόλη το Καράκας

Εκατοντάδες Έλληνες που μένουν στο Καράκας στη Βενεζουέλα βίωσαν «από πρώτο χέρι» τις επιθέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχαν δοθεί καιρό τώρα οδηγίες στους κατοίκους της Βενεζουέλας για το τι να κάνουν όταν συμβεί τέτοια επίθεση.



Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Θοδωρής Μαραγγέλης, δήλωσε για τις εκρήξεις: «Σαν να το περιμέναμε, αλλά πότε και πότε, τώρα έχουμε 4 -5 μήνες με αυτό το θέμα. Δύο παρά τέταρτο τα μεσάνυχτα έγινε. Αρχίσαμε να ακούμε τους βομβαρδισμούς.

Χτυπήσανε συγκεκριμένα σημεία. Και ακούσαμε ότι συλάβανε τον Πρόεδρο και τη σύζυγό του. Ανησυχία ναι, να μην γίνει κανένα λάθος. Αλλά το ξέραμε, το περιμέναμε και με την κατάσταση που είχαμε, λέγαμε ότι πρέπει να έχουμε τις προμήθειές μας στα σπίτια μας τουλάχιστον για 15 - 20 μέρες αν γίνει κάτι», δήλωσε.

Αναφορικά με την ελληνική κοινότητα στο Καράκας δήλωσε: «Μερικοί έχουν ανησυχήσει αλλά επίσης έχουμε και υποστήριξη από τον επιτετραμμένο τον δικό μας και εντάξει, έχουμε κάποιες προετοιμασίες, αν είναι ανάγκη θα τα εφαρμόσουμε.

Αλλά ο κόσμος, ο ελληνισμός εδώ είναι ήσυχος.. Αν φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο που λένε, να αναγκαστούμε να φύγουμε, θα το συζητήσουμε αλλά τ'ωρα δεν είναι ανάγκη», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (3/1) το ΥΠΕΞ δήλωσε ότι έχει στενή επαφή και συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια.

Καράκας: Οι συνθήκες στην πόλη μετά την επίθεση

Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η εικόνα της πόλης είναι οι εξής: μεγάλες ουρές έξω από τα λίγα ανοιχτά σούπερ μάρκετ και άδειοι δρόμοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κρατικές δυνάμεις ασφαλείας περιπολούν στους δρόμους, ιδιαίτερα στην περιοχή πέριξ του προεδρικού μεγάρου Μιραφλόρες.

Οι σταθμοί του μετρό του Καράκας, το κύριο σύστημα μεταφορών της πόλης, δεν λειτουργούσαν. Δεν υπήρχαν λεωφορεία και η κυκλοφορία στους δρόμους είναι ελάχιστη. Ουσιαστικά κυκλοφορούν μόνο αστυνομικά οχήματα και μερικά οχήματα της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας (DGCIM).

Σε όσα σούπερ μάρκετ είναι ανοικτά επιτρέπεται η είσοδος σε λίγους πελάτες κάθε φορά, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός, αφού εκατοντάδες άτομα είναι μαζεμένα απέξω.

Όλα τα υπόλοιπα καταστήματα στην πόλη, ακόμη και φαρμακεία και βενζινάδικα, παραμένουν κλειστά.

Επίσης, έχουν αναφερθεί διακοπές ρεύματος στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το Φουέρτε Τιούνα, η κύρια στρατιωτική εγκατάσταση του Καράκας, καθώς και στο κέντρο, όπου βρίσκονται η προεδρική κατοικία Μιραφλόρες και αρκετά κυβερνητικά κτίρια.

Τέλος, πολλές είναι και οι συγκεντρώσεις για τον Νικολάς Μαδούρο, όπου και είναι τα πιο «ζωντανά σημεία» μιας έρημης πόλης