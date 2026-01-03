Μενού

«Είμαστε όλοι με τη Βενεζουέλα»: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα για τη Βενεζουέλα. Την ίδια στιγμή το ΥΠΕΞ προχώρησε σε ανάρτηση για το γεγονός.

βενεζουέλα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα για τις επιχειρήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα | INTIME
Δυναμικό είναι το «παρών» έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας άρχισε στις 18:00 το απόγευμα και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

διαμαρτυρία Αθήνα
Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα για τη Βενεζουέλα | EUROKINISSI
Αθήνα
Διαδηλωτές καίνε σημαία των ΗΠΑ | EUROKINISSI

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας («κάτω τα χέρια απ' τη Βενεζουέλα») και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.
«Είμαστε όλοι με τη Βενεζουέλα», «Η Βενεζουέλα, το νέο Βιτενάμ», «Hands off Venezuela» ήταν λίγα από τα αναγραφώμενα συνθήματα στα πανό. 

ΥΠΕΞ: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα»

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στο Χ για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα της Βενεζουέλας. 

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο “Χ”.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση είναι  σε διαρκή συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους μας και αναμένει περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα δεδομένα στο πεδίο.  Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η Ελλάδα καλεί σε αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή κλιμάκωσης.  

