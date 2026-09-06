Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κέρδισε τις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ στα ανατολικά, σύμφωνα με τα exit poll.

Έτσι, έγινε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που αναλαμβάνει την εξουσία σε επίπεδο κρατιδίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μεγάλα ποσοστά για το ακροδεξιό AfD

Το ακροδεξιό κόμμα προβλέπεται να κερδίσει με 44-44,5% των ψήφων, πολύ μπροστά από το συντηρητικό CDU που έχει 18,5%.

Το AfD χαιρέτισε το αποτέλεσμα ως «ιστορικό» και ο υποψήφιός του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, αρνήθηκε να κυβερνήσει με οποιοδήποτε άλλο κόμμα.

Για το AfD, οι εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ αποτελούν ένα σκαλοπάτι προς την ευρύτερη φιλοδοξία του: την εξασφάλιση της εθνικής εξουσίας στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Σε ένα πλαίσιο οξείας πόλωσης της κοινής γνώμης και αυξανόμενης ανησυχίας για τον πληθυσμό των ξένων, περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι της Σαξονίας-Άνχαλτ κλήθηκαν να ψηφίσουν από τις 09:00 έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ένα κόμμα που τάσσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας και του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να αναλάβει τα ηνία αυτής της περιοχής των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων: όλα εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Το κόμμα υπολόγισε στη νοσταλγία για την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και σε ψηφοφόρους που αισθάνονται παραμελημένοι σε σχέση με τους Δυτικογερμανούς συμπατριώτες τους ή τους μετανάστες.