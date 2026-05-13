Μενού

«Άνοιγμα της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ» θα ζητήσει ο Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ 

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Πεκίνο, με τον Αμερικανό να έχει συγκεκριμένη ατζέντα.

Reader symbol
Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως θα ζητήσει ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ «να ανοίξει» περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο.

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», ανέφερε ο κ. Τραμπ, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ