Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική η τελετή έναρξης με Σακίρα και labubu

Με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο εμβληματικό Estadio Azteca άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη.

Λίγο πριν από την πρώτη σέντρα της διοργάνωσης, το κατάμεστο γήπεδο της Πόλης του Μεξικού πλημμύρισε από χρώματα, μουσική και εντυπωσιακά εφέ. Τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Azteca, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι έδωσαν ξεχωριστό παλμό στις εξέδρες.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε ο παραδοσιακός χορός των παικτών της Νότιας Αφρικής, που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής. Ο J Balvin ξεσήκωσε τους θεατές με την εμφάνισή του, ενώ η Σακίρα αποθεώθηκε όταν ανέβηκε στη σκηνή του Azteca. Στην τελετή συμμετείχε και το θρυλικό μεξικανικό συγκρότημα Mana, προσφέροντας ακόμη μία εντυπωσιακή μουσική στιγμή.

Το ιστορικό Estadio Azteca γράφει για ακόμη μία φορά ιστορία, καθώς γίνεται το πρώτο γήπεδο που φιλοξενεί αγώνες σε τρεις διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τις διοργανώσεις του 1970 και του 1986. Στο ίδιο γήπεδο είχαν διεξαχθεί ο τελικός της Βραζιλίας του Πελέ απέναντι στην Ιταλία το 1970, αλλά και η στέψη της Αργεντινής του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής έναρξης, όλα ήταν έτοιμα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική σε μια αναβίωση του εναρκτήριου αγώνα του Μουντιάλ 2010, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, δίνοντας το σύνθημα για έναν μήνα γεμάτο ποδόσφαιρο, συγκινήσεις και ιστορικές στιγμές.