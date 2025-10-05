Άνοιξε σήμερα η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο: Πού βρίσκεται η κατασκευή των 625 μέτρων

Είναι γεγονός, η Κίνα άνοιξε σήμερα (5/10) την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο και έσπασε ρεκόρ που πάλι η ίδια κατείχε.

Η γέφυρα «Huajiang Grand Canyon Bridge» υψώνεται περίπου 2.050 πόδια (625 μέτρα) πάνω από ένα ποτάμι και ένα φαράγγι στην επαρχία Guizhou της νότιας Κίνας. Είναι πάνω από δύο φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Royal Gorge Bridge, η οποία βρίσκεται 956 (291 μέτρα) πόδια πάνω από τον ποταμό Arkansas στο Κολοράντο και είναι η ψηλότερη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, η νέα γέφυρα Guizhou καταρρίπτει επίσης το ρεκόρ της μακρύτερης γέφυρας στον κόσμο σε ορεινή περιοχή, με μήκος 4.600 πόδια (1.402 μέτρα).

Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως το τελευταίο «θαύμα υποδομής» της Κίνας, η γέφυρα έχει σχεδιαστεί για να τονώσει τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη σε μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Το μεγαλεπήβολο έργο, που κατασκευάστηκε σε διάστημα τριών ετών και οκτώ μηνών, θα μειώσει το χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο πλευρών του φαραγγιού από δύο ώρες σε δύο λεπτά και θα συνδέσει σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Tian Hongrui, τεχνικός της γέφυρας Huajiang Grand Canyon Bridge, δήλωσε ότι αισθάνεται «περήφανος που άφησε το στίγμα του».

Κίνα: Καφέ, bungee jumping και γυάλινη πεζογέφυρα

Η γέφυρα διαθέτει έναν γρήγορο γυάλινο ανελκυστήρα που μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα καφέ 800 μέτρα πάνω από τον ποταμό. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δοκιμάσουν το bungee jumping ή να περπατήσουν σε μια γυάλινη πεζογέφυρα ύψους 580 μέτρων.

Η επαρχία Γκουιζού, στην οποία ζουν περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει υποστεί μια εκστρατεία υποδομών τις τελευταίες δεκαετίες, ως μέρος του αγώνα της κινεζικής κυβέρνησης κατά της φτώχειας. Σήμερα διαθέτει περισσότερες από 32.000 γέφυρες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή, σε σύγκριση με περίπου 2.900 τη δεκαετία του 1980.

Στο Γκουιζού βρίσκεται επίσης η δεύτερη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, η γέφυρα Duge, η οποία άνοιξε το 2016.

Με πληροφορίες από nbcnews.com

