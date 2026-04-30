Ανώτατος αξιωματούχος Ιράν: «Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα αντιδράσουμε»

Το Ιράν «δεν θα ανεχθεί» παράταση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ διεμήνυσε ο Μοχσέν Ρεζάι, ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, το Ιράν θα αντιδράσει», δήλωσε ο Ρεζάι σε τηλεοπτική συνέντευξη, όπως μετέδωσε νωρίς την Πέμπτη ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB.

«Ένας τέτοιος αποκλεισμός ουσιαστικά δεν έχει επιτύχει τίποτα και δεν έχουν καταφέρει να τόν επιβάλουν. Ο Ινδικός Ωκεανός είναι εξαιρετικά απέραντος και μπορούμε εύκολα να τον διασχίσουμε· το έχουμε ήδη κάνει», πρόσθεσε ο Ρεζάι.

Τα σχόλιά του ήρθαν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο Ρεζάι προέτρεψε επίσης το κοινό να μη δίνει σημασία σε φήμες σχετικά με την κατάσταση του Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ούτε έχει δώσει σημεία ζωής από τότε που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν πριν από περισσότερες από έξι εβδομάδες.

«Ο Ανώτατος Ηγέτης είναι νέος, υγιής και ενεργητικός και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της χώρας», δήλωσε ο Ρεζάι, σύμφωνα με το IRIB.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρόμπιο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «έχουν ενδείξεις» ότι ο Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός, αν και είπε ότι δεν είναι σαφές πόση αξιοπιστία έχει ο νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν.