Ανθρώπινο μεγαλείο: Σχεδόν 1 εκατομμύρια δολάρια για τον 43χρονο που αφόπλισε τον δράστη

Η παραλία Μποντάι μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών. Μέσα στο χάος, ένας 43χρονος μετανάστης από τη Συρία, ο Αχμέντ ελ Αχμέντ, στάθηκε απέναντι στον κίνδυνο και έγραψε ιστορία.

Πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου στο Σίδνεϊ, ο Αχμέντ δεν δίστασε να κινηθεί προς τον δράστη. Βίντεο στα social media τον δείχνουν να σκύβει πίσω από αυτοκίνητα, να πλησιάζει αθόρυβα και τελικά να ορμά στον ένοπλο, αποσπώντας του το όπλο.

Στη διαδικασία, τραυματίστηκε από σφαίρες στον ώμο, αλλά έσωσε ζωές.

A Muslim man who owns a fruit shop decides it’s more important to act & risk his own life than stand by & watch. More important to stop the murdering rather than record it on his phone. He’s a hero. Australia should give him the highest citizen… pic.twitter.com/lZar2PgFUG — Greg Brady (@gregbradyx) December 14, 2025

«Θα πεθάνω, πες στην οικογένειά μου…»

Λίγο πριν κινηθεί, ο Αχμέντ μίλησε στον ξάδελφό του, Τζοζέι Αλκαντζ, εκφράζοντας τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει. «Θα πεθάνω, σε παρακαλώ πες στην οικογένειά μου ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές», είπε συγκλονισμένος. Η στιγμή αυτή δείχνει το μέγεθος της θυσίας του.

Η πράξη του συγκλόνισε την Αυστραλία και τον κόσμο. Σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια έχουν συγκεντρωθεί σε δωρεές για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν προσέφερε 100.000 δολάρια, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές.

Οι γονείς του τον περιγράφουν ως άνθρωπο που δεν κάνει διακρίσεις και θα προστάτευε οποιονδήποτε. Η συριακή κοινότητα της Αυστραλίας τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, προσφέροντάς του φαγητό και λουλούδια. Η εγχείρηση ήταν επιτυχής, αλλά ο Αχμέντ εξακολουθεί να πονάει.

Ο Αχμέντ ελ Αχμέντ δεν είναι απλώς ένας μετανάστης που έδρασε ηρωικά. Είναι το πρόσωπο της ανθρωπιάς που υπερβαίνει εθνικότητες και θρησκείες. Ένας άνθρωπος που, μπροστά στον θάνατο, διάλεξε να σώσει ζωές.