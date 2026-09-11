Άνθρωποι πόζαραν «αχάμπαροι» μπροστά από τους διαλυμένους Δίδυμους Πύργους

Τον Σεπτέμβριο του 2001, η ιδέα του να κυκλοφορείς με ένα κινητό τηλέφωνο που είναι ταυτόχρονα και κάμερα, δεν ήταν και τόσο διαδεδομένη. Οι άνθρωποι όταν ήθελαν να φωτογραφήσουν κάτι, ένα αξιοθέατο (σαν τους Δίδυμους Πύργους), συνήθως καλούσαν τον "tech freak" της παρέας, που θα είχε διαθέσιμη και κάποια φωτογραφική μηχανή. Επίσης, εκείνη την εποχή (πριν 25 χρόνια), το να έχεις κυριολεκτικά κάτω από την παλάμη σου, πρόσβαση στην επικαιρότητα σχεδόν τη στιγμή που συμβαίνει, έμοιαζε περίπου με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το Ίντερνετ ήταν κάπως εξωτικό μέρος για να συνδέεται κανείς για επτά και οκτώ ώρες τη μέρα.

Αυτοί είναι κάποιοι λόγοι που εξηγούν σε ένα βαθμό, τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στο Reddit, οι οποίες απεικονίζουν ανθρώπους να ποζάρουν χαλαροί, ανενόχλητοι, μπροστά από τα κτίρια των Διδύμων Πύργων, τα οποία εκείνη τη στιγμή έχουν δεχτεί επίθεση από τους τρομοκράτες του Μπιν Λάντεν και στο World Trade Center εκτυλίσσεται κάτι σαν βιβλική καταστροφή.

Οι εικόνες που βλέπουμε παρακάτω μοιάζουν βγαλμένες από κάποια νοσηρή κωμωδία. Στην πραγματικότητα, ο περισσότερος κόσμος εκείνη τη στιγμή ζούσε εγκλωβισμένος σε ένα μικρό κομμάτι ασάφειας. Μέχρι που άνοιξαν την τηλεόραση.

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