Ανθρωποκυνηγητό στις ΗΠΑ: Άτομο έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πύλη κτιρίου του FBI

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό ενός υπόπτου, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές καθώς αντιμετωπίζει θέματα ψυχιατρικής φύσεως, που φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του σε μια μεταλλική πύλη σε ένα περιφερειακό γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ νωρίς την Τετάρτη, σε ένα περιστατικό που η υπηρεσία χαρακτήρισε ως «πράξη τρομοκρατίας» κατά του Οργανισμού.

Ο Ντόναλντ Χένσον, από το Πεν Χιλς της Πενσυλβανίας, φέρεται να οδήγησε με μεγάλη ταχύτητα προς την κεντρική πύλη εισόδου περίπου στις 02:40 π.μ., σύμφωνα με τον ειδικό πράκτορα του FBI που είναι υπεύθυνος για την έρευνα, Κρίστοφερ Τζιορντάνο.

Το FBI ανέφερε ότι «κάποιες χυδαίες λέξεις» ήταν γραμμένες στο πλάι του οχήματος. Ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα, να πέταξε μια αμερικανική σημαία πάνω από τον φράχτη και να φώναξε.

ΗΠΑ: Ποιος είναι ο ύποπτος

Ο Τζιορντάνο δήλωσε ότι ο Χένσον, ένας πρώην στρατιωτικός με ιστορικό ψυχικών προβλημάτων, είναι ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης του οχήματος. Η υπηρεσία δήλωσε ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει τον ύποπτο από τη φωτογραφία της άδειας οδήγησης.

Πρόσθεσε ότι ο ύποπτος εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος και πιστεύεται ότι μπορεί να είναι επικίνδυνος, αν και δεν είναι άμεσα σαφές αν ο Χένσον ήταν οπλισμένος, σύμφωνα με το ABC News, το οποίο επικαλείται το FBI.

«Θεωρούμε αυτό το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια κατά του FBI», δήλωσε ο ερευνητής. «Πρόκειται για στοχευμένη επίθεση κατά αυτού του κτιρίου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε βάσει του ομοσπονδιακού νόμου για να εντοπίσουμε, να συλλάβουμε και να διώξουμε ποινικά τον ύποπτο στο μέγιστο βαθμό».

Ο ύποπτος είχε επισκεφθεί πρόσφατα το γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ για να υποβάλει καταγγελία, είπε ο Τζιορντάνο, προσθέτοντας ότι «δεν είχε πολύ νόημα». «Επικοινωνήσαμε μαζί του και του γνωστοποιήσαμε ότι δεν υπήρχε ομοσπονδιακό έγκλημα για το οποίο θα μπορούσαμε να τον κατηγορήσουμε», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian