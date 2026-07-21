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Άντι Μπέρναμ: Ανακοίνωσε ότι καταργεί τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι καταργείται το ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για να «βοηθήσει στην άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στο κόστος ζωής», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Άντι Μπέρναμ
Ο Άντι Μπέρναμ | EPA/TOLGA AKMEN/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Άντι Μπέρναμ, πήρε εχθές εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο και ήδη σήμερα (21/7) κατήργησε το ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα πλαίσια καταπολέμησης της ακρίβειας. 

Με την απόφαση αυτή, εκτιμάται ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθούν κατά μέσο όρο 45 λίρες ετησίως από τον Οκτώβριο. 

Συγκεκριμένα, ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη ότι εφαρμόζει άμεση μείωση φόρων για να βοηθήσει στην άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στο κόστος ζωής για τα νοικοκυριά στη Βρετανία, όπως μεταφέρει ο Guardian. 

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Η κίνηση αυτή έρχεται μια μέρα αφότου ο Μπέρναμ ανέλαβε την πρωθυπουργία, υποσχόμενος να δώσει στους ψηφοφόρους «λίγη ανάσα» στο κόστος διαβίωσης με μια σειρά πολιτικών παρεμβάσεων.

Ο Μπέρναμ δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Είπα ότι ήθελα να δώσω στους ανθρώπους ανάσα και αυτό ανακοινώνω τη δεύτερη ημέρα μου ως πρωθυπουργός. Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα για να μειώσουμε τους φόρους στους λογαριασμούς ενέργειας, να βάλουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων και να επαναφέρουμε την ελπίδα».

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