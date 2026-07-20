Η Βρετανία έχει πρωθυπουργό: Η ομιλία του Άντι Μπέρναμ και το «αντίο» του Κιρ Στάρμερ

Μετά την μεγάλη δυσαρέσκεια των Βρετανών, κυρίως με φόντο το μεταναστευτικό, ο Κιρ Στάρμερ «έπεσε» και την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο νέος πρόεδρος των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ, αφού έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός έδωσε σήμερα την τελευταία του ομιλία, αποχαιρετώντας τους πολίτες της χώρας. «Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να υποβάλω την παραίτησή μου και να κλείσω το βιβλίο της θητείας μου ως Πρωθυπουργός. Η δουλειά μου τελείωσε.

Σε έξιμιση χρόνια, έσωσα το κόμμα μας από μια ιστορική ήττα το 2019, το άλλαξα ώστε να είναι κατάλληλο να αντιμετωπίσει τη χώρα και κέρδισα μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές το 2024.

Από τότε, ήταν προνόμιο της ζωής μου να υπηρετώ εσάς και αυτή τη σπουδαία χώρα ως Πρωθυπουργός. Είμαι βέβαιος ότι η Βρετανία είναι τώρα ισχυρότερη και πιο δίκαιη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια.

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Η οικονομία μας είναι ισχυρότερη. Οι δημόσιες υπηρεσίες μας βρίσκονται σε ανοδική πορεία, με τη μεγαλύτερη μείωση των χρόνων αναμονής εδώ και 17 χρόνια. Τα παιδιά βγαίνουν από τη φτώχεια κάθε μέρα. Η μετανάστευση έχει μειωθεί σημαντικά. Η άμυνα και η ασφάλειά μας βρίσκονται σε πολύ ισχυρότερη βάση. Και η διεθνής φήμη μας έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Ωστόσο, αυτό που θα κουβαλάω πάντα μαζί μου, η πιο ταπεινωτική πτυχή αυτής της δουλειάς, είναι η πρώτη θέση στην οποία μπορείς να παρακολουθήσεις τα σπουδαιότερα πράγματα αυτής της χώρας εν δράσει. Να βλέπεις, κάθε μέρα, ανυπολόγιστες πράξεις αποφασιστικότητας, σθένους, ευπρέπειας και συμπόνιας. Από ανθρώπους που υπηρετούν τη χώρα μας, είτε με τα χρώματα του συντάγματος, είτε με τους στρατιωτικούς του NHS, είτε απλώς με τα εκατομμύρια ανθρώπων στις κοινότητές τους που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την προσπάθειά τους μέχρι το έδαφος κάτω από τα πόδια τους.

Αντιμετωπίζουμε τώρα έναν κόσμο όπου οι εχθροί μας δεν θα σταματήσουν πουθενά για να μας διχάσουν λόγω των αξιών μας, της ελευθερίας μας, της αξιοπρέπειάς μας και, ειλικρινά, λόγω της ακλόνητης αποφασιστικότητάς μας απέναντι στον γενναίο λαό της Ουκρανίας. Έτσι, κάτω από αυτή την επίθεση, είναι ζωτικής σημασίας να θυμόμαστε το μεγαλείο της Βρετανίας γύρω μας. Ότι ενώ συζητάμε πώς να διορθώσουμε τα προβλήματά μας, υπάρχει κάτι που κληρονομούμε από τη χώρα μας και τον χαρακτήρα μας που μπορεί να μας δώσει εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας προς το καλύτερο. Ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Βρετανία όπου κάθε παιδί μπορεί να φτάσει όσο μακριά μπορεί να το οδηγήσει το ταλέντο του. Και μπορούμε να ενώσουμε διαφορετικούς ανθρώπους κάτω από την κοινή μας σημαία αν δεν υποκύψουμε σε αυτή τη διαίρεση.

Έτσι, καθώς παραδίδω τώρα τη σκυτάλη στον Άντι Μπέρναμ, του εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχει την πλήρη υποστήριξή μου.

Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την οικογένειά μου, τον Βικ και τα παιδιά μας, την ομάδα μου, όλο το προσωπικό εδώ και σε όλο το Εργατικό Κόμμα, όλους στο Νο. 10 και σε όλη τη δημόσια διοίκηση, και όλους όσους έχουν υποστηρίξει τις προσπάθειές μας στην πορεία.

Παρά όλη την εστίαση στα άτομα, η πολιτική θα είναι πάντα ένα ομαδικό άθλημα. Και οι αλλαγές που έχουμε φέρει για τη χώρα μας και το κόμμα μας ανήκουν σε όλους όσους έχουν αγωνιστεί γι' αυτές. Τους ευχαριστώ και πάλι σήμερα.

Και ευχαριστώ τον βρετανικό λαό για την ευκαιρία να υπηρετήσω. Αποχωρώ με καλή θέληση, αποχωρώ με χαμόγελο και αποχωρώ περήφανος για όλα όσα έχουμε πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Άντυ Μπέρναμ: «Πολλοί αισθάνονται ότι βρίσκονται ακόμα σε παρακμή στη Βρετανία»

Ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ορίσθηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχμαν.

Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στ

Ο Άντυ Μπέρναμ, με τη σειρά του, άρχισε τον λόγο του, λέγοντας: «Έχω έντονη επίγνωση ότι είμαι το έκτο άτομο τα τελευταία δέκα χρόνια που περπατά σε αυτόν τον δρόμο – ο έβδομος πρωθυπουργός από το 2016 – γεγονός που καθιστά αυτή τη στιγμή μια στιγμή για περισυλλογή και νέα απόφαση.

Απαιτεί από τη γενιά των πολιτικών μου να ανεβάσει το επίπεδο των δυνατοτήτων της και να ανταποκριθεί στη νέα πρόκληση.

Η Βρετανία πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε ξανά τη σταθερότητά μας, και αυτή είναι η πρόκληση για εμάς να κάνουμε την πολιτική να λειτουργήσει, να λειτουργήσει καλύτερα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι στην πατρίδα τους έχουν βαρεθεί την πολιτική.

Σας ακούω και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας – δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

Και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων, όπως μεταφέρει ο Guardian: «Ένα νέο πολιτικό μοντέλο και ένα νέο οικονομικό μοντέλο.

Τη δεκαετία του 1980, η Βρετανία πήρε κάποιες λανθασμένες στροφές. Η πολιτική εξουσία ήταν συγκεντρωτική, η οικονομική εξουσία ιδιωτικοποιήθηκε, μεγάλα τμήματα της χώρας βιομηχανοποιήθηκαν και ακόμα δεν έχουν ανακάμψει.

Πολλοί αισθάνονται ότι βρίσκονται ακόμα σε παρακμή και δεν έχουν την ικανότητα να ανατρέψουν τα πράγματα.

Και γι' αυτό θα αλλάξουμε την πολιτική, για να την κάνουμε πιο συνεργατική, περισσότερο για την επίλυση προβλημάτων παρά για τη συλλογή πόντων.

Και θα πάρουμε την εξουσία από εδώ και θα τη μεταφέρουμε σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα της χώρας, ώστε να μπορούν να κάνουν περισσότερα και κάνοντας περισσότερα, να οικοδομήσουμε μια νέα οικονομία όπου θα θέσουμε τα απαραίτητα για τη ζωή πίσω υπό ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο για να τα κάνουμε ξανά προσιτά σε εσάς».

