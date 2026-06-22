Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών και του θώκου του απερχόμενου Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο βουλευτής με το προσωνύμιο «Βασιλιάς στον Βορρά», λόγω της δημοτικότητάς του στις βορειοδυτικές εκλογικές περιφέρειες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να έχει οριστεί αναμενόμενα πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, κατά το ΑΜΠΕ.

Μετά Στάρμερ εποχή - Πώς λειτουργεί η αναμέτρηση για την ηγεσία

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Άντι Μπέρναμ: Το νέο «φαβορί»

Ο Άντι Μπέρναμ κέρδισε προ ημερών μία από τις πιο σημαίνουσες επαναληπτικές εκλογές στην πολιτική ιστορία της Βρετανίας. Η νίκη του ανοίγει τον δρόμο για να εισέλθει στο κοινοβούλιο ως βουλευτής των Εργατικών και να προκαλέσει τον Κιρ Στάρμερ για την πρωθυπουργία.

Περίπου 70.000 ψηφοφόροι στη μεταβιομηχανική βορειοδυτική Αγγλία εξέλεξαν τον χαρισματικό πολιτικό των για να τους εκπροσωπήσει στο Λονδίνο, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα.

Ο Μπέρναμ πιστεύει ότι έχει τη συνταγή για να αναζωογονήσει το Εργατικό Κόμμα, τη βρετανική πολιτική σκηνή και, κατά συνέπεια, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η συνταγή έχει δύο κύρια συστατικά: την ελπίδα και την τοπικότητα.

Ο Στάρμερ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Αλλά πρώτα, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ και γιατί η εκλογή του σε μια εκλογική περιφέρεια στο Λάνκασαϊρ έχει τόσο μεγάλη σημασία για το μέλλον της βρετανικής πολιτικής;

Όπως σχολιάζει το The Conversation, η θέση του Μπέρναμ πριν από την εκλογή του στο κοινοβούλιο ήταν ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ. Η θητεία του ως δημάρχου των Εργατικών σε αυτή τη σημαντική πόλη έδωσε παρηγοριά σε πολλούς υποστηρικτές των Εργατικών κατά τη διάρκεια των χρόνων της Συντηρητικής διακυβέρνησης - και κατά τη διάρκεια της παραπαίουσας ηγεσίας του Στάρμερ.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τραμπ «τορπίλισε» τις συζητήσεις στην Ελβετία - Οργή των Ιρανών για τις απειλές

Για κάποιους, ο Μπέρναμ είναι ο λεγόμενος «Βασιλιάς του Βορρά». Αυτό το παρατσούκλι προήλθε από την κεντρική του παρουσία στα πολιτικά πράγματα της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Υπό αυτή την έννοια, ήταν πάντα διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών. Ο Στάρμερ το γνώριζε κι αυτός, και έτσι απαγόρευσε στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα σε ενδιάμεσες εκλογές τον Μάρτιο.

Η κακή απόδοση των Εργατικών στις τοπικές εκλογές στην Αγγλία τον Μάιο, καθώς και στη Σκωτία και την Ουαλία, προκάλεσε κρίση ηγεσίας.

Ένα στοιχείο αυτής της διαδικασίας, που οργανώθηκε από τους πολλούς υποστηρικτές του Μπέρναμ εντός του Εργατικού Κόμματος, ήταν η παραίτηση του νυν βουλευτή των Εργατικών στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Αυτό επέτρεψε στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την θέση του στις ενδιάμεσες εκλογές στο Γουέστμινστερ - και στη συνέχεια να διεκδικήσει τη θέση του πρωθυπουργού.