Αντιδράσεις και στο Παρίσι για τον υπερτουρισμό: «Όχι» στη «ντισνεοποίηση» της Μονμάρτρης

Όταν ο Olivier Baroin μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στη Μονμάρτη πριν από περίπου 15 χρόνια, ένιωθε σαν να ζούσε σε ένα χωριό στην καρδιά του Παρισιού. Όχι πια.

Τα καταστήματα για τους κατοίκους εξαφανίζονται, μαζί με τη φιλική ατμόσφαιρα, λέει. Στη θέση τους βρίσκονται ορδές ανθρώπων που βγάζουν selfies, καταστήματα που πωλούν τουριστικά «μπιχλιμπίδια» και καφετέριες των οποίων τα τραπέζια ξεχειλίζουν στα στενά, λιθόστρωτα δρομάκια, καθώς ο υπερτουρισμός έχει τις επιπτώσεις του.

Ο Baroin έχει βαρεθεί. Έβαλε το διαμέρισμά του για πώληση μετά την απόφαση να γίνουν οι τοπικοί δρόμοι αποκλειστικά πεζόδρομοι, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών.

«Είπα στον εαυτό μου ότι δεν είχα άλλη επιλογή από το να φύγω, καθώς, λόγω της αναπηρίας μου, είναι ακόμα πιο περίπλοκο όταν δεν μπορείς πλέον να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητό σου και πρέπει να καλείς ταξί από το πρωί μέχρι το βράδυ», αναφέρει στο Associated Press.

Υπερτουρισμός στις ευρωπαϊκές πόλεις

Από τη Βενετία έως τη Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ, οι ευρωπαϊκές πόλεις αγωνίζονται να απορροφήσουν τον αυξανόμενο αριθμό τουριστών.

Μερικοί κάτοικοι σε μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές γειτονιές του Παρισιού αντιδρούν τώρα. Μια μαύρη αφίσα που κρέμεται ανάμεσα σε δύο μπαλκόνια στη Μονμάρτη γράφει στα αγγλικά: «Πίσω από την καρτ ποστάλ: οι ντόπιοι κακομεταχειρίζονται από τον δήμαρχο». Μια άλλη, στα γαλλικά, λέει: «Οι κάτοικοι της Μονμάρτης αντιστέκονται».

Στην κορυφή του λόφου, όπου η Βασιλική της Sacré-Cœur στέφει τον ορίζοντα της πόλης, οι κάτοικοι θρηνούν αυτό που αποκαλούν «Disneyfication» της κάποτε μποέμικης γειτονιάς του Παρισιού.

Η βασιλική αναφέρει ότι προσελκύει πλέον έως και 11.000.000 άτομα ετησίως — ακόμη περισσότερα από τον Πύργο του Άιφελ — ενώ η καθημερινή ζωή στη γειτονιά έχει κατακλυστεί από tuk-tuks, ομάδες τουριστών, ουρές για φωτογραφίες και βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

«Τώρα, δεν υπάρχουν καθόλου καταστήματα, δεν υπάρχουν πια καταστήματα τροφίμων, οπότε όλα πρέπει να παραδίδονται», είπε ο 56χρονος Baroin, μέλος μιας ομάδας διαμαρτυρίας κατοίκων που ονομάζεται Vivre a Montmartre ή Ζώντας στη Μονμάρτη.

Η αναταραχή αντανακλά τις εντάσεις σε όλη την πόλη στο Μουσείο του Λούβρου, όπου το προσωπικό πραγματοποίησε τον Ιούνιο μια σύντομη αυθόρμητη απεργία λόγω της χρόνιας υπερπληρότητας, της έλλειψης προσωπικού και της επιδείνωσης των συνθηκών. Το Λούβρο κατέγραψε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, υπερδιπλασιάζοντας την χωρητικότητα για την οποία είχε σχεδιαστεί η υποδομή του.

Μια καρτ ποστάλ υπό πίεση

Το Παρίσι, μια πόλη με λίγο περισσότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους αν υπολογίσουμε και τα προάστια της, υποδέχτηκε 48,7 εκατομμύρια τουρίστες το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Sacré-Cœur, το πιο επισκέψιμο μνημείο στη Γαλλία το 2024, και η γύρω γειτονιά της Μονμάρτης έχουν μετατραπεί σε αυτό που ορισμένοι ντόπιοι αποκαλούν υπαίθριο θεματικό πάρκο.

Τα τοπικά καταστήματα όπως κρεοπωλεία, αρτοποιεία και παντοπωλεία εξαφανίζονται, αντικαθιστώντας τα με πάγκους παγωτού, πωλητές τσαγιού με φυσαλίδες και πάγκους με αναμνηστικά μπλουζάκια. Οι αρχές του Παρισιού δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Οι επισκέπτες φαινόταν να απολαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τους γεμάτους δρόμους σε μια ηλιόλουστη Τρίτη αυτής της εβδομάδας.

«Στο μεγαλύτερο μέρος του, όλο το Παρίσι ήταν αρκετά πολυσύχναστο, αλλά σίγουρα γεμάτο ζωή», είπε ο Αμερικανός τουρίστας Άνταμ Ντέιβιντσον. «Ερχόμενος από την Ουάσιγκτον, που είναι επίσης μια ζωντανή πόλη, θα έλεγα ότι αυτή είναι σίγουρα γεμάτη ζωή σε διαφορετικό βαθμό».

Το σημείο καμπής της Ευρώπης

Στη Βαρκελώνη, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους φέτος, μερικοί κρατώντας νεροπίστολα, απαιτώντας περιορισμούς στα κρουαζιερόπλοια και στις βραχυπρόθεσμες τουριστικές ενοικιάσεις.

Η Βενετία χρεώνει πλέον εισιτήριο εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες και περιορίζει τον αριθμό των επισκεπτών. Και στην Αθήνα, οι αρχές επιβάλλουν ημερήσιο όριο στους επισκέπτες της Ακρόπολης, για να προστατεύσουν το αρχαίο μνημείο από τα ρεκόρ τουριστικής προσέλευσης.

Οι πολεοδόμοι προειδοποιούν ότι οι ιστορικές γειτονιές κινδυνεύουν να γίνουν αυτό που ορισμένοι κριτικοί αποκαλούν «πόλεις ζόμπι» — γραφικές αλλά χωρίς ζωή, με τους κατοίκους τους να εκτοπίζονται από τους βραχυπρόθεσμους επισκέπτες.

Το Παρίσι προσπαθεί να μετριάσει τα προβλήματα με την καταστολή των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων και των ακινήτων χωρίς άδεια.

Ωστόσο, οι πιέσεις από τον τουρισμό αυξάνονται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, μέχρι το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια.

Με την επέκταση της παγκόσμιας μεσαίας τάξης, την άνθηση των πτήσεων χαμηλού κόστους και τις ψηφιακές πλατφόρμες που οδηγούν τους ταξιδιώτες στα ίδια δημοφιλή αξιοθέατα, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επισκεπτών σε εμβληματικές πόλεις όπως το Παρίσι.

Το ερώτημα τώρα, σύμφωνα με τους κατοίκους, είναι αν θα μείνει χώρος για όσους το θεωρούν σπίτι τους.

